У тульского «Арсенала» большие долги. Титульный спонсор не подтвердил финансирование на 2023 год

По данным «СЭ», титульный спонсор тульского «Арсенала» — компания «Ростех» — пока не подтвердил своего участия в жизни клуба в 2023 году.

У туляков серьезные финансовые проблемы. Футболистам команды не выплатили зарплату за ноябрь и декабрь.

11 января руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев сообщил, что Олег Кононов покидает пост главного тренера клуба.

После первой части сезона «Арсенал» занимает шестую строчку в турнирной таблице первой лиги, набрав 32 очка в 20 матчах.