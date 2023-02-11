Нападающий «Родины» Адеола не получил визу и не полетел на сборы с командой

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что нападающий «Родины» Раймонд Адеола не смог получить визу и пропустил сборы команды.

«Из-за визовых проблем Адеола не смог полететь в Турцию и ему пришлось остаться в Москве, он готовится со второй командой. Через десять дней основа вернется, и он будет готовиться с первой командой. До лета Раймонд останется в «Родине», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

В текущем сезоне он провел 9 матчей за «Родину» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Его команда занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 22 очка за 20 матчей.