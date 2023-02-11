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Сегодня, 20:52

Нападающий «Родины» Адеола не получил визу и не полетел на сборы с командой

Виталий Косик
Корреспондент
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Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что нападающий «Родины» Раймонд Адеола не смог получить визу и пропустил сборы команды.

«Из-за визовых проблем Адеола не смог полететь в Турцию и ему пришлось остаться в Москве, он готовится со второй командой. Через десять дней основа вернется, и он будет готовиться с первой командой. До лета Раймонд останется в «Родине», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

В текущем сезоне он провел 9 матчей за «Родину» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Его команда занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 22 очка за 20 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/adeola-ne-poluchil-vizu-i-ne-poletel-na-sbory-s-rodinoj/
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2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
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 Родина 20 5 7 8 19-25 22
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 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
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 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
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 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
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 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
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Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
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