«Бостон» обыграл «Флориду» и сократил отставание в серии плей-офф НХЛ

«Бостон» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл на выезде «Флориду» со счетом 2:1.

В составе «Брюинз» отличились Морган Гики и Чарльз Макавой. У «Пантерз» гол забил Сэм Райнхарт, вратарь Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 28.

Счет в серии 3-2 в пользу «Флориды». Шестой матч пройдет 17 мая.