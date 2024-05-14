«Балтика» — «Спартак»: Бонгонда и Лисакович выйдут в старте, Угальде и Козлов — в запасе
«Балтика» и «Спартак» объявили стартовые составы перед матчем финала Пути регионов FONBET Кубка России. Игра стартует в 20.45 мск.
«Балтика»: Латышонок, Жиров, Фернандес, Капленко, Луна, Андраде, Бистрович, Энрикес, Рыбчинский, Алекс, Лисакович.
Запасные: Коновалов, Бориско, Радмановац, Остойич, Осипов, Маляров, Аванесян, Ковалев, Козлов, Пряхин, Лазарев, Арбузов, Кузьмин.
«Спартак»: Селихов, Денисов, Чернов, Литвинов, Маслов, Хлусевич, Мартинс, Пруцев, Зобнин, Бонгонда, Игнатов.
Запасные: Максименко, Свинов, Джикия, Рябчук, Классен, Тавареш, Умяров, Медина, Мозес, Зиньковский, Угальде.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.
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