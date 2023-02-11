Экс-форвард ЦСКА Базелюк может перейти в «Нефтехимик»

Бывший нападающий ЦСКА Константин Базелюк с большой долей вероятности покинет «Акрон», утверждает Metaratings.ru.

У игрока есть несколько вариантов для продолжения карьеры. Среди них — «Нефтехимик», который ищет форварда после продажи в «Рубин» Мераби Уридии.

Клуб из Тольятти зимой пополнился Андресом Понсе, Русланом Апековым и Абу-Саидом Эльдарушевым. В связи с этим в «Акроне» не рассчитывают на Базелюка.

В текущем первенстве 29-летний Базелюк провел 16 матчей, забив два мяча, один из них — с пенальти. Кроме того, на его счету три гола в Кубке России.