Экс-форвард ЦСКА Базелюк может перейти в «Нефтехимик»
Бывший нападающий ЦСКА Константин Базелюк с большой долей вероятности покинет «Акрон», утверждает Metaratings.ru.
У игрока есть несколько вариантов для продолжения карьеры. Среди них — «Нефтехимик», который ищет форварда после продажи в «Рубин» Мераби Уридии.
Клуб из Тольятти зимой пополнился Андресом Понсе, Русланом Апековым и Абу-Саидом Эльдарушевым. В связи с этим в «Акроне» не рассчитывают на Базелюка.
В текущем первенстве 29-летний Базелюк провел 16 матчей, забив два мяча, один из них — с пенальти. Кроме того, на его счету три гола в Кубке России.
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|38
|
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|37
|
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|
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|33
|
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|
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|
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|8
|6
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|
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|20
|5
|7
|8
|19-25
|22
|
13
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|20
|4
|10
|6
|19-25
|22
|
14
|Велес
|20
|6
|2
|12
|16-31
|20
|
15
|Кубань
|20
|5
|4
|11
|18-22
|19
|
16
|Уфа
|20
|4
|6
|10
|16-28
|18
|
17
|Волга
|20
|3
|6
|11
|15-29
|15
|
18
|Краснодар-2
|20
|3
|4
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|13
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34 тур
|5.03
|00:00
|
Акрон – Краснодар-2
|- : -
|5.03
|00:00
|
Балтика – СКА-Хаб.
|- : -
|5.03
|00:00
|
Динамо Мх – Арсенал
|- : -
|5.03
|00:00
|
Уфа – Велес
|- : -
|5.03
|00:00
|
Енисей – Волгарь
|- : -
|5.03
|00:00
|
КАМАЗ – Волга
|- : -
|5.03
|00:00
|
Нефтехимик – Алания
|- : -
|5.03
|00:00
|
Кубань – Рубин
|- : -
|5.03
|00:00
|
Родина – Шинник
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|11
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|8
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Гедеон Гузина
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|7
|И
|К
|Ж
|
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|1
|2
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|18
|1
|1
|
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Младен Кашчелан
Балтика
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|1
|5
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