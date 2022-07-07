Наиль Измайлов заявил, что готов стать президентом Первой лиги

Исполняющий обязанности главы Первой лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов прокомментировал уход Александра Алаева с должности президента организации.

— Мы все видели вас на ПМЭФ, вы подписывали там контракт. У вас много неспортивных проектов. Вам будет интересен футбол сейчас?

— Очень интересен.

— То есть вы готовы остаться и после ухода Алаева?

— Футбол — это моя страсть, мое хобби, моя любовь. С 7 лет футбольный клуб в определенных цветах в моем сердце.

— Не смотря на перемены, вы остаетесь?

— Да.

— А если кто-то из клубов вас выдвинет на пост президента, вам это интересно?

— Интересно.

— И вы готовы?

— Да.

— С Митрофановым бороться.

— Посмотрим.

Алаев занимал должность президента Первой лиги с 2021 года. 27 июня стало известно, что Ашот Хачатурянц покинул должность президента РПЛ. Его сменил 42-летний Алаев, который будет исполнять обязанности главы лиги.