Наиль Измайлов заявил, что готов стать президентом Первой лиги
Исполняющий обязанности главы Первой лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов прокомментировал уход Александра Алаева с должности президента организации.
— Мы все видели вас на ПМЭФ, вы подписывали там контракт. У вас много неспортивных проектов. Вам будет интересен футбол сейчас?
— Очень интересен.
— То есть вы готовы остаться и после ухода Алаева?
— Футбол — это моя страсть, мое хобби, моя любовь. С 7 лет футбольный клуб в определенных цветах в моем сердце.
— Не смотря на перемены, вы остаетесь?
— Да.
— А если кто-то из клубов вас выдвинет на пост президента, вам это интересно?
— Интересно.
— И вы готовы?
— Да.
— С Митрофановым бороться.
— Посмотрим.
Алаев занимал должность президента Первой лиги с 2021 года. 27 июня стало известно, что Ашот Хачатурянц покинул должность президента РПЛ. Его сменил 42-летний Алаев, который будет исполнять обязанности главы лиги.