Алаев объявил об уходе из Первой лиги

Александр Алаев на общем собрании Первой лиги объявил об уходе с поста президента организации.

«Два года назад клубы ФНЛ поверили в меня, доверили управление лигой. Затем к ним присоединились клубы ФНЛ. Мы сделали единую лигу. Сегодня много говорилось об итогах. Я увидел, что у нас есть единый коллектив — лига и клубы. Так гораздо проще преодолевать сложности. У нас есть команда, которой я горжусь.

Как вы знаете, некоторое время назад клубы РПЛ поддержали мою кандидатуру на позицию исполняющего обязанности. Сегодня было важно подвести итоги моего президенства. У меня было много сомнений накануне выборов в ФНЛ, я сомневался в правильности этого решения.

Не все удалось, но я доволен проделанной работой. Я со спокойной душой покидаю данную позицию. Я вижу единую команду. Прошу поддержать мое решение о сложении полномочия. Согласно уставу, исполняющим обязанности становится Наиль Измайлов.

Я уверен, направление выбрано правильно. Я буду стараться максимально помогать лиге во всех ее начинаниях. Я чувствую свою сопричастность. Прошу поддержать мое решение», — сказал Алаев.

Алаев занимал должность президента Первой лиги с 2021 года. Он также является генеральным директором и генеральным секретарем РФС.

27 июня стало известно, что Ашот Хачатурянц покинул должность президента РПЛ. Его сменил 42-летний Алаев, который будет исполнять обязанности главы лиги.