Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 13:35

Алаев объявил об уходе из Первой лиги

Севастиан Терлецкий
,  
Владимир Пушкарев
Читать «СЭ» в
Александр Алаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Александр Алаев на общем собрании Первой лиги объявил об уходе с поста президента организации.

«Два года назад клубы ФНЛ поверили в меня, доверили управление лигой. Затем к ним присоединились клубы ФНЛ. Мы сделали единую лигу. Сегодня много говорилось об итогах. Я увидел, что у нас есть единый коллектив — лига и клубы. Так гораздо проще преодолевать сложности. У нас есть команда, которой я горжусь.

Как вы знаете, некоторое время назад клубы РПЛ поддержали мою кандидатуру на позицию исполняющего обязанности. Сегодня было важно подвести итоги моего президенства. У меня было много сомнений накануне выборов в ФНЛ, я сомневался в правильности этого решения.

Не все удалось, но я доволен проделанной работой. Я со спокойной душой покидаю данную позицию. Я вижу единую команду. Прошу поддержать мое решение о сложении полномочия. Согласно уставу, исполняющим обязанности становится Наиль Измайлов.

Я уверен, направление выбрано правильно. Я буду стараться максимально помогать лиге во всех ее начинаниях. Я чувствую свою сопричастность. Прошу поддержать мое решение», — сказал Алаев.

Алаев занимал должность президента Первой лиги с 2021 года. Он также является генеральным директором и генеральным секретарем РФС.

27 июня стало известно, что Ашот Хачатурянц покинул должность президента РПЛ. Его сменил 42-летний Алаев, который будет исполнять обязанности главы лиги.

Футбол
РПЛ
ФНЛ
Александр Алаев
2
0
Читайте также
Капризова обвиняют в покупке военного билета, он улетел в США. Хоккеисты и армия — что происходит
Призывной пунктик. Почему американцы прекратили охоту на молодых русских хоккеистов
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Ананко: «Надеюсь, «Спартак» даст бой «Зениту» и поборется за Суперкубок»
Бальбуэна приостановит контракт с «Динамо»
Отстраненных арбитров... наградят премиями. Матюнину до бонуса не хватило одной игры
Гаврилов поделился ожиданиями от матча ветеранов «Зенита» и «Спартака»
Семин о Кубке лиги: «Лишние матчи не помешают, я ничего отрицательного не вижу»
Павлюченко: «Ничего такого, если Бакаев забьет «Спартаку» в Суперкубке и отпразднует»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Два воспитанника «Локомотива» перешли в «Балтику»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости