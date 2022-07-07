Слуцкий рассказал о своем отношении к критике

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, как относится к критике в свой адрес.

«Спокойно отношусь к хейтерам. Если бы еще и футболисты относились так же легко, то было бы замечательно и проще», — сказал Слуцкий.

Также он ответил на вопрос о том, кто будет основным вратарем команды в новом сезоне.

«Кто будет основным вратарем? Если Юра останется, то вопрос тоже актуален. Все претендуют на роль первого.

Судьи в ФНЛ хуже? Будем надеяться, что они недостатки квалификации компенсируют порядочностью».