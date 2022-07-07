Слуцкий рассказал о своем отношении к критике
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, как относится к критике в свой адрес.
«Спокойно отношусь к хейтерам. Если бы еще и футболисты относились так же легко, то было бы замечательно и проще», — сказал Слуцкий.
Также он ответил на вопрос о том, кто будет основным вратарем команды в новом сезоне.
«Кто будет основным вратарем? Если Юра останется, то вопрос тоже актуален. Все претендуют на роль первого.
Судьи в ФНЛ хуже? Будем надеяться, что они недостатки квалификации компенсируют порядочностью».
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