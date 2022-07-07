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Митрофанов прокомментировал уход Алаева с должности главы Первой лиги

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Председатель комиссии по лицензированию РФС Максим Митрофанов прокомментировал уход Александра Алаева с должности главы Первой лиги (ФНЛ). Исполняющим обязанности был назначен Наиль Измайлов.

— Вы будете выдвигать свою кандидатуру?

— Кандидатуру в ФНЛ выдвигают клубы ФНЛ.

— Как вы считаете, вы готовы?

— Алаев подал в отставку. Будет заседание президиума, эта отставка будет принята, будут назначены выборы. И все остальное в сослагательном наклонении.

— Алаев сказал, что это хорошая формула, когда генеральный секретарь возглавляет Первую Лигу.

— Это позиция Александра Александровича. Она действительно показала определенную эффективность, но это решать клубам.

— Вы готовы? Вам это интересно?

— Некорректный вопрос. Такое ощущение, что какие-то решения принимаются по горячим следам. Руководитель только объявил о своем решении.

— Все же знали об этом.

— Есть определенная формальная процедура. Юридическая, важная. 80 с лишним клубов имеют право выдвинуть 80 с лишним кандидатов. Поэтому некорректно и не вовремя сейчас это обсуждать.

— Пока рано?

— Сто процентов.

27 июня стало известно, что Ашот Хачатурянц покинул должность президента РПЛ. Его сменил 42-летний Алаев, который будет исполнять обязанности главы лиги.

Футбол
ФНЛ
Александр Алаев
Максим Митрофанов
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