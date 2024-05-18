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Сторожук — об отказе в выдаче лицензии: «Мы очень расстроены — ну как так?»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук прокомментировал решение РФС не выдать тульскому клубу лицензию первой категории, позволяющей играть в стыковых матчах и в РПЛ.

«Разумеется, эта новость совсем не играет в положительную сторону, в том числе с точки зрения мотивации, это все отвлекает от цели и идей. Проделать такой объем работы — и в конце об этом узнать! Об этой проблеме, конечно, слышали и раньше, в прессе писалось, но хотелось верить в лучшее. Справедливы ли критерии к лицензированию? Этой теме не первый год. Считаю, что клубам, чтобы получить серьезный профессиональный статус, сначала надо обзавестись академией и построить стадион. А у нас как получается — команды сначала непонятно, где базируются, где-то тренируются, не имея своего дома, и потом задним числом оформляют какие-то стадионы. Это не на пользу развитию всего футбола.

Имею в виду всю систему, глобально. У нас, в Туле, хотя бы есть болельщик, это футбольный регион. Не все получили наследие от чемпионата мира. Понятно, когда были возможности, надо было делать инфраструктуру, но городам, которые содержат клубы из бюджетов, несопоставимых с теми, что могут позволить себе частники, нужно предоставлять какие-то льготы. И в плане лицензирования все должны быть в равных условиях. Мы очень расстроены — ну как так?» - приводит Metaratings.ru слова Сторожука.

«Арсенал» занимает 4-е место в таблице Первой лиги — 52 очка после 32 матчей.

Источник: https://metaratings.ru/news/storozhuk-o-licenzii-dlya-rpl-v-arsenale-ochen-rasstroeny-vse-dolzhny-byt-v-ravnykh-usloviyakh-363909/
Футбол
ФК Арсенал (Тула)
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Главный тренер «Шинника» Черышев провел весь матч с «Акроном» с иконой в руках
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 И В Н П +/- О
1
 Химки 32 18 6 8 53-38 60
2
 Динамо Мх 32 17 7 8 35-17 58
3
 Акрон 32 16 8 8 46-24 56
4
 Арсенал 32 12 16 4 38-24 52
5
 Родина 32 14 10 8 50-29 52
6
 Шинник 32 13 8 11 37-40 47
7
 Тюмень 32 12 9 11 34-33 45
8
 Енисей 32 13 6 13 51-40 45
9
 Алания 32 10 13 9 39-42 43
10
 Торпедо 32 11 10 11 29-30 43
11
 Нефтехимик 32 11 9 12 30-30 42
12
 КАМАЗ 32 10 11 11 29-32 41
13
 СКА-Хаб. 32 11 8 13 32-33 41
14
 Черноморец 32 7 14 11 29-34 35
15
 Сокол 32 8 8 16 29-52 32
16
 Ленинградец 32 7 10 15 23-40 31
17
 Волгарь 32 6 13 13 27-43 31
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 Кубань 32 5 8 19 20-50 23
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СКА-Хаб. – Алания
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Тюмень – КАМАЗ
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