ФНЛ: расписание матчей и где смотреть трансляции 18 мая
Два матча 33-го тура Мелбет-Первой лиги пройдут 18 мая
Два матча 33-го тура Мелбет-Первой лиги пройдут 18 мая. «Черноморец» дома примет красноярский «Енисей», а «Родина» отправится в гости в Махачкалу к местному «Динамо».
«СЭ» публикует информацию с расписанием трансляций и временем начала игр ФНЛ по московскому времени в субботу.
Расписание матчей ФНЛ 18 мая и где смотреть трансляции
- 15.00. «Черноморец» — «Енисей». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru и в официальном сообществе ВКонтакте Мелбет-Первой лиги
- 19.00. «Динамо» Мх — «Родина». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru и в официальном сообществе ВКонтакте Мелбет-Первой лиги
После 32 туров лидером турнирной таблицы первой лиги являются подмосковные «Химки» с 60 набранными очками.
Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|32
|18
|6
|8
|53-38
|60
|
2
|Динамо Мх
|32
|17
|7
|8
|35-17
|58
|
3
|Акрон
|32
|16
|8
|8
|46-24
|56
|
4
|Арсенал
|32
|12
|16
|4
|38-24
|52
|
5
|Родина
|32
|14
|10
|8
|50-29
|52
|
6
|Шинник
|32
|13
|8
|11
|37-40
|47
|
7
|Тюмень
|32
|12
|9
|11
|34-33
|45
|
8
|Енисей
|32
|13
|6
|13
|51-40
|45
|
9
|Алания
|32
|10
|13
|9
|39-42
|43
|
10
|Торпедо
|32
|11
|10
|11
|29-30
|43
|
11
|Нефтехимик
|32
|11
|9
|12
|30-30
|42
|
12
|КАМАЗ
|32
|10
|11
|11
|29-32
|41
|
13
|СКА-Хаб.
|32
|11
|8
|13
|32-33
|41
|
14
|Черноморец
|32
|7
|14
|11
|29-34
|35
|
15
|Сокол
|32
|8
|8
|16
|29-52
|32
|
16
|Ленинградец
|32
|7
|10
|15
|23-40
|31
|
17
|Волгарь
|32
|6
|13
|13
|27-43
|31
|
18
|Кубань
|32
|5
|8
|19
|20-50
|23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.05
|15:00
|
Черноморец – Енисей
|- : -
|18.05
|19:00
|
Динамо Мх – Родина
|- : -
|20.05
|12:00
|
СКА-Хаб. – Алания
|- : -
|20.05
|17:00
|
Тюмень – КАМАЗ
|- : -
|20.05
|17:45
|
Арсенал – Акрон
|- : -
|20.05
|18:00
|
Нефтехимик – Ленинградец
|- : -
|20.05
|18:00
|
Кубань – Химки
|- : -
|20.05
|18:00
|
Сокол – Волгарь
|- : -
|20.05
|19:30
|
Торпедо – Шинник
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|16
|
|
Ислам Машуков
Алания
|14
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|П
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|7
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|21
|2
|5
|
|
Заурбек Плиев
Сокол, Родина
|18
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|26
|1
|6
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