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Сегодня, 08:00

ФНЛ: расписание матчей и где смотреть трансляции 18 мая

Два матча 33-го тура Мелбет-Первой лиги пройдут 18 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты махачкалинского «Динамо».
Фото «Динамо» Мх

Два матча 33-го тура Мелбет-Первой лиги пройдут 18 мая. «Черноморец» дома примет красноярский «Енисей», а «Родина» отправится в гости в Махачкалу к местному «Динамо».

«СЭ» публикует информацию с расписанием трансляций и временем начала игр ФНЛ по московскому времени в субботу.

Расписание матчей ФНЛ 18 мая и где смотреть трансляции

После 32 туров лидером турнирной таблицы первой лиги являются подмосковные «Химки» с 60 набранными очками.

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.

Футбол
Первая лига
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 32 18 6 8 53-38 60
2
 Динамо Мх 32 17 7 8 35-17 58
3
 Акрон 32 16 8 8 46-24 56
4
 Арсенал 32 12 16 4 38-24 52
5
 Родина 32 14 10 8 50-29 52
6
 Шинник 32 13 8 11 37-40 47
7
 Тюмень 32 12 9 11 34-33 45
8
 Енисей 32 13 6 13 51-40 45
9
 Алания 32 10 13 9 39-42 43
10
 Торпедо 32 11 10 11 29-30 43
11
 Нефтехимик 32 11 9 12 30-30 42
12
 КАМАЗ 32 10 11 11 29-32 41
13
 СКА-Хаб. 32 11 8 13 32-33 41
14
 Черноморец 32 7 14 11 29-34 35
15
 Сокол 32 8 8 16 29-52 32
16
 Ленинградец 32 7 10 15 23-40 31
17
 Волгарь 32 6 13 13 27-43 31
18
 Кубань 32 5 8 19 20-50 23
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.05 15:00
Черноморец – Енисей
 - : -
18.05 19:00
Динамо Мх – Родина
 - : -
20.05 12:00
СКА-Хаб. – Алания
 - : -
20.05 17:00
Тюмень – КАМАЗ
 - : -
20.05 17:45
Арсенал – Акрон
 - : -
20.05 18:00
Нефтехимик – Ленинградец
 - : -
20.05 18:00
Кубань – Химки
 - : -
20.05 18:00
Сокол – Волгарь
 - : -
20.05 19:30
Торпедо – Шинник
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 16
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 14
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
П
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 7
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

 6
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 21 2 5
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Сокол, Родина

 18 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 26 1 6
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