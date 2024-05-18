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Сегодня, 09:18

В Красноярске завели уголовное дело после драки с участием игроков «Енисея»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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МВД России по Красноярскому краю сообщило о возбуждении уголовного дела по факту драки с участием футболистов «Енисея» и жителей города.

«По факту происшествия дознавателями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальное наказание по данной статье предусматривает до трех лет лишения свободы», — говорится в заявлении в официальном Telegram-канале ведомства.

В среду, 15 мая, появилась информация, что игроки «Енисея» Владимир Хозин и Вячеслав Бардыбахин устроили драку с жителями Красноярска на базе отдыха «Зеленка».

По словам женщины, ставшей участницей конфликта, футболисты нарушали правила поведения и громко слушали музыку. Из-за этого отдыхающие вызвали Росгвардию, которой не удалось усмирить игроков.

Источник: https://t.me/mvd_24/10183
Футбол
ФК Енисей
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