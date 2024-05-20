ФНЛ: расписание и трансляции матчей первой лиги 20 мая
20 мая пройдут семь матчей 33-го тура Мелбет-Первой лиги
Семь матчей 33-го тура Мелбет-Первой лиги пройдут 20 мая. «СКА-Хабаровск» примет дома «Аланию», «Арсенал» сыграет с «Акроном», «Шинник» поедет в гости к «Торпедо» и другие встречи.
«СЭ» публикует информацию с расписанием трансляций и временем начала игр ФНЛ по московскому времени в воскресенье.
Расписание матчей ФНЛ 20 мая и где смотреть трансляции
- 12.00. «СКА-Хабаровск» — «Алания». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru и в официальном сообществе ВКонтакте Мелбет-Первой лиги
- 17.00. «Тюмень» — «КАМАЗ». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на matchtv.ru и в официальном сообществе ВКонтакте Мелбет-Первой лиги
- 17.45. «Арсенал» — «Акрон». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Премьер»
- 18.00. «Нефтехимик» — «Ленинградец». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на matchtv.ru и в официальном сообществе ВКонтакте Мелбет-Первой лиги
- 18.00. «Кубань» — «Химки». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на matchtv.ru и в официальном сообществе ВКонтакте Мелбет-Первой лиги
- 18.00. «Сокол» — «Волгарь». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru и в официальном сообществе ВКонтакте Мелбет-Первой лиги
- 19.30. «Торпедо» — «Шинник». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на matchtv.ru и в официальном сообществе ВКонтакте Мелбет-Первой лиги
Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|33
|18
|7
|8
|37-17
|61
|
2
|Химки
|32
|18
|6
|8
|53-38
|60
|
3
|Акрон
|32
|16
|8
|8
|46-24
|56
|
4
|Арсенал
|32
|12
|16
|4
|38-24
|52
|
5
|Родина
|33
|14
|10
|9
|50-31
|52
|
6
|Енисей
|33
|14
|6
|13
|53-40
|48
|
7
|Шинник
|32
|13
|8
|11
|37-40
|47
|
8
|Тюмень
|32
|12
|9
|11
|34-33
|45
|
9
|Алания
|32
|10
|13
|9
|39-42
|43
|
10
|Торпедо
|32
|11
|10
|11
|29-30
|43
|
11
|Нефтехимик
|32
|11
|9
|12
|30-30
|42
|
12
|КАМАЗ
|32
|10
|11
|11
|29-32
|41
|
13
|СКА-Хаб.
|32
|11
|8
|13
|32-33
|41
|
14
|Черноморец
|33
|7
|14
|12
|29-36
|35
|
15
|Сокол
|32
|8
|8
|16
|29-52
|32
|
16
|Ленинградец
|32
|7
|10
|15
|23-40
|31
|
17
|Волгарь
|32
|6
|13
|13
|27-43
|31
|
18
|Кубань
|32
|5
|8
|19
|20-50
|23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.05
|15:00
|
Черноморец – Енисей
|0 : 2
|18.05
|19:00
|
Динамо Мх – Родина
|2 : 0
|20.05
|12:00
|
СКА-Хаб. – Алания
|- : -
|20.05
|17:00
|
Тюмень – КАМАЗ
|- : -
|20.05
|17:45
|
Арсенал – Акрон
|- : -
|20.05
|18:00
|
Нефтехимик – Ленинградец
|- : -
|20.05
|18:00
|
Кубань – Химки
|- : -
|20.05
|18:00
|
Сокол – Волгарь
|- : -
|20.05
|19:30
|
Торпедо – Шинник
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|16
|
|
Ислам Машуков
Алания
|14
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|П
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|7
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|21
|2
|5
|
|
Заурбек Плиев
Сокол, Родина
|18
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|26
|1
|6
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