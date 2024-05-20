ФНЛ: расписание и трансляции матчей первой лиги 20 мая

Семь матчей 33-го тура Мелбет-Первой лиги пройдут 20 мая. «СКА-Хабаровск» примет дома «Аланию», «Арсенал» сыграет с «Акроном», «Шинник» поедет в гости к «Торпедо» и другие встречи.

«СЭ» публикует информацию с расписанием трансляций и временем начала игр ФНЛ по московскому времени в воскресенье.

Расписание матчей ФНЛ 20 мая и где смотреть трансляции

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.