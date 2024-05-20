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Сегодня, 06:00

ФНЛ: расписание и трансляции матчей первой лиги 20 мая

20 мая пройдут семь матчей 33-го тура Мелбет-Первой лиги
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты «Акрона».
Футболисты «Акрона».
Фото ФК «Акрон»

Семь матчей 33-го тура Мелбет-Первой лиги пройдут 20 мая. «СКА-Хабаровск» примет дома «Аланию», «Арсенал» сыграет с «Акроном», «Шинник» поедет в гости к «Торпедо» и другие встречи.

«СЭ» публикует информацию с расписанием трансляций и временем начала игр ФНЛ по московскому времени в воскресенье.

Расписание матчей ФНЛ 20 мая и где смотреть трансляции

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.

Футбол
Первая лига
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 33 18 7 8 37-17 61
2
 Химки 32 18 6 8 53-38 60
3
 Акрон 32 16 8 8 46-24 56
4
 Арсенал 32 12 16 4 38-24 52
5
 Родина 33 14 10 9 50-31 52
6
 Енисей 33 14 6 13 53-40 48
7
 Шинник 32 13 8 11 37-40 47
8
 Тюмень 32 12 9 11 34-33 45
9
 Алания 32 10 13 9 39-42 43
10
 Торпедо 32 11 10 11 29-30 43
11
 Нефтехимик 32 11 9 12 30-30 42
12
 КАМАЗ 32 10 11 11 29-32 41
13
 СКА-Хаб. 32 11 8 13 32-33 41
14
 Черноморец 33 7 14 12 29-36 35
15
 Сокол 32 8 8 16 29-52 32
16
 Ленинградец 32 7 10 15 23-40 31
17
 Волгарь 32 6 13 13 27-43 31
18
 Кубань 32 5 8 19 20-50 23
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.05 15:00
Черноморец – Енисей
 0 : 2
18.05 19:00
Динамо Мх – Родина
 2 : 0
20.05 12:00
СКА-Хаб. – Алания
 - : -
20.05 17:00
Тюмень – КАМАЗ
 - : -
20.05 17:45
Арсенал – Акрон
 - : -
20.05 18:00
Нефтехимик – Ленинградец
 - : -
20.05 18:00
Кубань – Химки
 - : -
20.05 18:00
Сокол – Волгарь
 - : -
20.05 19:30
Торпедо – Шинник
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 16
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 14
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
П
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 7
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

 6
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 21 2 5
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Сокол, Родина

 18 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 26 1 6
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