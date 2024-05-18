Махачкалинское «Динамо» победило «Родину» и вернулось на первое место в таблице первой лиги

Махачкалинское «Динамо» одержало победу над «Родиной» в домашнем матче 33-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

Авторами забитых мячей прошедшей встречи стали Сослан Кагермазов и Эгаш Касинтура.

Клуб из Дагестана набрал 61 очко и поднялся на первое место в турнирной таблице. «Родина» идет 5-й (52).

В заключительном туре первой лиги «Динамо» проведет выездную встречу с «Аланией», а московский клуб дома сыграет против «Нефтехимика». Оба матча пройдут 25 мая.