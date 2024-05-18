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Сегодня, 21:40

Махачкалинское «Динамо» победило «Родину» и вернулось на первое место в таблице первой лиги

Владислав Корегин
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Махачкалинское «Динамо» одержало победу над «Родиной» в домашнем матче 33-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

Авторами забитых мячей прошедшей встречи стали Сослан Кагермазов и Эгаш Касинтура.

Клуб из Дагестана набрал 61 очко и поднялся на первое место в турнирной таблице. «Родина» идет 5-й (52).

В заключительном туре первой лиги «Динамо» проведет выездную встречу с «Аланией», а московский клуб дома сыграет против «Нефтехимика». Оба матча пройдут 25 мая.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 33-й тур
18 мая, 19:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо
2:0
Родина

Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Родина
0
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В «Енисее» призвали дождаться завершения следственных действий по делу о драке футболистов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 33 18 7 8 37-17 61
2
 Химки 32 18 6 8 53-38 60
3
 Акрон 32 16 8 8 46-24 56
4
 Арсенал 32 12 16 4 38-24 52
5
 Родина 33 14 10 9 50-31 52
6
 Енисей 33 14 6 13 53-40 48
7
 Шинник 32 13 8 11 37-40 47
8
 Тюмень 32 12 9 11 34-33 45
9
 Алания 32 10 13 9 39-42 43
10
 Торпедо 32 11 10 11 29-30 43
11
 Нефтехимик 32 11 9 12 30-30 42
12
 КАМАЗ 32 10 11 11 29-32 41
13
 СКА-Хаб. 32 11 8 13 32-33 41
14
 Черноморец 33 7 14 12 29-36 35
15
 Сокол 32 8 8 16 29-52 32
16
 Ленинградец 32 7 10 15 23-40 31
17
 Волгарь 32 6 13 13 27-43 31
18
 Кубань 32 5 8 19 20-50 23
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31 тур
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33 тур
34 тур
18.05 15:00
Черноморец – Енисей
 0 : 2
18.05 19:00
Динамо Мх – Родина
 2 : 0
20.05 12:00
СКА-Хаб. – Алания
 - : -
20.05 17:00
Тюмень – КАМАЗ
 - : -
20.05 17:45
Арсенал – Акрон
 - : -
20.05 18:00
Нефтехимик – Ленинградец
 - : -
20.05 18:00
Кубань – Химки
 - : -
20.05 18:00
Сокол – Волгарь
 - : -
20.05 19:30
Торпедо – Шинник
 - : -
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Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 16
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Ислам Машуков

Алания

 14
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Иван Тимошенко

Родина

 13
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СКА-Хабаровск

 7
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Бутта Магомедов

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Енисей, Акрон

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И К Ж
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Кубань

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Родина, Сокол

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