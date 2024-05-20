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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев: «Договорились, что Джикия приедет в Дагестан для популяризации футбола в Республике»

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в комментарии для «СЭ» раскрыл детали разговора с защитником «Спартака» Георгием Джикией перед матчем 29-го тура РПЛ с «Рубином» (3:1).

«Мы с юмором по-дружески вспомнили прошлое. Георгий сказал мне спасибо за совместную работу в «Амкаре». Мы договорились о том, что когда у него будет свободное время, он приедет в Дагестан для популяризации футбола в нашей Республике. К нам приезжали Семин, Газзаев, Игнатьев, Бердыев, Киселев и еще много известных футболистов и тренеров. Мы считаем, что это важно для местного футбола. Это важное направление, которое помогает развивать футбол в республике, и Джикия может помочь», — сказал Гаджиев «СЭ».

Также Гаджиев поделился мнением, где Джикия может продолжить карьеру.

«Георгий играет на уровне большинства клубов премьер-лиги. Он соответствует уровню топ-клубов РПЛ и может там играть», — добавил Гаджиев.

18 мая стало известно о том, что 30-летний Джикия покинет «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.

Игрок выступает за столичный клуб с января 2017 года. Всего за красно-белых он провел 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с командой защитник стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

(Денис Сафронов)

Георгий Джикия
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
Гаджи Гаджиев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 33 18 7 8 37-17 61
2
 Химки 32 18 6 8 53-38 60
3
 Акрон 32 16 8 8 46-24 56
4
 Арсенал 32 12 16 4 38-24 52
5
 Родина 33 14 10 9 50-31 52
6
 Енисей 33 14 6 13 53-40 48
7
 Шинник 32 13 8 11 37-40 47
8
 Тюмень 32 12 9 11 34-33 45
9
 Алания 32 10 13 9 39-42 43
10
 Торпедо 32 11 10 11 29-30 43
11
 Нефтехимик 32 11 9 12 30-30 42
12
 КАМАЗ 32 10 11 11 29-32 41
13
 СКА-Хаб. 32 11 8 13 32-33 41
14
 Черноморец 33 7 14 12 29-36 35
15
 Сокол 32 8 8 16 29-52 32
16
 Ленинградец 32 7 10 15 23-40 31
17
 Волгарь 32 6 13 13 27-43 31
18
 Кубань 32 5 8 19 20-50 23
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18.05 15:00
Черноморец – Енисей
 0 : 2
18.05 19:00
Динамо Мх – Родина
 2 : 0
20.05 12:00
СКА-Хаб. – Алания
 - : -
20.05 17:00
Тюмень – КАМАЗ
 - : -
20.05 17:45
Арсенал – Акрон
 - : -
20.05 18:00
Нефтехимик – Ленинградец
 - : -
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Кубань – Химки
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