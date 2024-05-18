Побегалов — о невыдаче клубу лицензии: «Такая жизнь. «Шинник» не первый в такой ситуации»
Спортивный координатор «Шинника» Александр Побегалов прокомментировал решение РФС не выдать ярославскому клубу лицензию первой категории, позволяющей играть в стыковых матчах и в РПЛ.
«Скорее всего, мы не подавали. Чтобы пройти лицензирование, там очень много требований со стадиону. Скорее всего, на тот момент они были невыполнимы. Детали точно не могу уточнить. Такая жизнь. Не мы первые в такой ситуации. С главным тренером на эту тему еще не разговаривал. Сначала нужно выиграть, а потом расстраиваться. Естественно, работы по стадиону идут. Но они не такие быстрые и требующие больших финансов», — цитирует «РБ Спорт» Побегалова.
«Шинник» занимает 6-е место в Мелбет-Первой лиге с 47 очками. Ярославская команда сохраняет шансы на попадание в стыковые матчи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|32
|18
|6
|8
|53-38
|60
|
2
|Динамо Мх
|32
|17
|7
|8
|35-17
|58
|
3
|Акрон
|32
|16
|8
|8
|46-24
|56
|
4
|Арсенал
|32
|12
|16
|4
|38-24
|52
|
5
|Родина
|32
|14
|10
|8
|50-29
|52
|
6
|Шинник
|32
|13
|8
|11
|37-40
|47
|
7
|Тюмень
|32
|12
|9
|11
|34-33
|45
|
8
|Енисей
|32
|13
|6
|13
|51-40
|45
|
9
|Алания
|32
|10
|13
|9
|39-42
|43
|
10
|Торпедо
|32
|11
|10
|11
|29-30
|43
|
11
|Нефтехимик
|32
|11
|9
|12
|30-30
|42
|
12
|КАМАЗ
|32
|10
|11
|11
|29-32
|41
|
13
|СКА-Хаб.
|32
|11
|8
|13
|32-33
|41
|
14
|Черноморец
|32
|7
|14
|11
|29-34
|35
|
15
|Сокол
|32
|8
|8
|16
|29-52
|32
|
16
|Ленинградец
|32
|7
|10
|15
|23-40
|31
|
17
|Волгарь
|32
|6
|13
|13
|27-43
|31
|
18
|Кубань
|32
|5
|8
|19
|20-50
|23
|18.05
|15:00
|
Черноморец – Енисей
|- : -
|18.05
|19:00
|
Динамо Мх – Родина
|- : -
|20.05
|12:00
|
СКА-Хаб. – Алания
|- : -
|20.05
|17:00
|
Тюмень – КАМАЗ
|- : -
|20.05
|17:45
|
Арсенал – Акрон
|- : -
|20.05
|18:00
|
Нефтехимик – Ленинградец
|- : -
|20.05
|18:00
|
Кубань – Химки
|- : -
|20.05
|18:00
|
Сокол – Волгарь
|- : -
|20.05
|19:30
|
Торпедо – Шинник
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|16
|
|
Ислам Машуков
Алания
|14
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|П
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|7
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|21
|2
|5
|
|
Заурбек Плиев
Сокол, Родина
|18
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|26
|1
|6