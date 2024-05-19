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19 мая, 23:51

Газизов заявил, что махачкалинское «Динамо» соответствует всем требованиям для выхода в РПЛ

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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что клуб готов технически к выходу в РПЛ. В субботу, 18 мая, коллектив на своем поле обыграло московскую «Родину» (2:0) в матче 33-го тура первой лиги.

«Мы получили лицензию на выступление в РПЛ. Что касается стадиона, то мы дали все дорожные карты, все идет по плану, здесь проблем нет. Технические моменты все отработаны, осталось достичь спортивного результата. Будет ли увеличен бюджет после выхода в РПЛ? За счет выхода в РПЛ сам клуб начинает больше зарабатывать, спонсоры добавят, план на этот счет есть, но сейчас не хотел бы говорить. Мы готовы, но давайте дождемся 25 мая», — приводит слова Газизова ТАСС.

«Динамо» из Махачкалы занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 61 очко в 33 матчах. На втором месте идут подмосковные «Химки» с 60 очками в 32 матчах.

Источник: ТАСС
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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Махачкалинское «Динамо» заинтересовано в подписании Джикии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 33 18 7 8 37-17 61
2
 Химки 32 18 6 8 53-38 60
3
 Акрон 32 16 8 8 46-24 56
4
 Арсенал 32 12 16 4 38-24 52
5
 Родина 33 14 10 9 50-31 52
6
 Енисей 33 14 6 13 53-40 48
7
 Шинник 32 13 8 11 37-40 47
8
 Тюмень 32 12 9 11 34-33 45
9
 Алания 32 10 13 9 39-42 43
10
 Торпедо 32 11 10 11 29-30 43
11
 Нефтехимик 32 11 9 12 30-30 42
12
 КАМАЗ 32 10 11 11 29-32 41
13
 СКА-Хаб. 32 11 8 13 32-33 41
14
 Черноморец 33 7 14 12 29-36 35
15
 Сокол 32 8 8 16 29-52 32
16
 Ленинградец 32 7 10 15 23-40 31
17
 Волгарь 32 6 13 13 27-43 31
18
 Кубань 32 5 8 19 20-50 23
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18.05 15:00
Черноморец – Енисей
 0 : 2
18.05 19:00
Динамо Мх – Родина
 2 : 0
20.05 12:00
СКА-Хаб. – Алания
 - : -
20.05 17:00
Тюмень – КАМАЗ
 - : -
20.05 17:45
Арсенал – Акрон
 - : -
20.05 18:00
Нефтехимик – Ленинградец
 - : -
20.05 18:00
Кубань – Химки
 - : -
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