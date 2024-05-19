Газизов заявил, что махачкалинское «Динамо» соответствует всем требованиям для выхода в РПЛ

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что клуб готов технически к выходу в РПЛ. В субботу, 18 мая, коллектив на своем поле обыграло московскую «Родину» (2:0) в матче 33-го тура первой лиги.

«Мы получили лицензию на выступление в РПЛ. Что касается стадиона, то мы дали все дорожные карты, все идет по плану, здесь проблем нет. Технические моменты все отработаны, осталось достичь спортивного результата. Будет ли увеличен бюджет после выхода в РПЛ? За счет выхода в РПЛ сам клуб начинает больше зарабатывать, спонсоры добавят, план на этот счет есть, но сейчас не хотел бы говорить. Мы готовы, но давайте дождемся 25 мая», — приводит слова Газизова ТАСС.

«Динамо» из Махачкалы занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 61 очко в 33 матчах. На втором месте идут подмосковные «Химки» с 60 очками в 32 матчах.