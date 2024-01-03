Защитник «Родины» Крижан: «Российский паспорт упростил бы мне жизнь»

Словенский защитник «Родины» Митя Крижан прокомментировал возможность получения российского гражданства.

«Обсуждал этот вопрос с другими легионерами, которые уже получили документ. Но я точно не знаю, что должен сделать, чтобы его получить. Возможно, я хотел бы российский паспорт, так мне было бы гораздо легче путешествовать, не требовалась бы виза, это упростило бы мне жизнь в самой России», — приводит «РБ Спорт» слова Крижана.

26-летний словенец стал игроком «Родины» в феврале 2023 года. Ранее он выступал за «Браво». В текущем сезоне Крижан провел за «Родину» 15 матчей в Мелбет-Первой лиге, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.