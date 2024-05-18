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Агент Гаджимурадова — о будущем игрока: «Ведутся переговоры с одним из лидеров первой лиги»

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Дмитрий Кигинько, агент полузащитника «Ротора» Рамазана Гаджимурадова, ответил на вопрос о дальнейшей карьере 26-летнего футболиста.

«У Рамазана заканчиваются все контракты — основной с «Уралом», аренда в «Роторе». И дальше пока четкости нет, но ведутся переговоры с одним из лидеров первой лиги», — цитирует Кигинько «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Гаджимурадов провел за «Ротор» 30 матчей, в которых забил семь голов и отдал десять результативных передач. Рыночная стоимость хавбека составляет 350 тысяч евро по данным портала Transfermarkt.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Ротор
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 И В Н П +/- О
1
 Химки 32 18 6 8 53-38 60
2
 Динамо Мх 32 17 7 8 35-17 58
3
 Акрон 32 16 8 8 46-24 56
4
 Арсенал 32 12 16 4 38-24 52
5
 Родина 32 14 10 8 50-29 52
6
 Шинник 32 13 8 11 37-40 47
7
 Тюмень 32 12 9 11 34-33 45
8
 Енисей 32 13 6 13 51-40 45
9
 Алания 32 10 13 9 39-42 43
10
 Торпедо 32 11 10 11 29-30 43
11
 Нефтехимик 32 11 9 12 30-30 42
12
 КАМАЗ 32 10 11 11 29-32 41
13
 СКА-Хаб. 32 11 8 13 32-33 41
14
 Черноморец 32 7 14 11 29-34 35
15
 Сокол 32 8 8 16 29-52 32
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 Ленинградец 32 7 10 15 23-40 31
17
 Волгарь 32 6 13 13 27-43 31
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