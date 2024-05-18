Агент Гаджимурадова — о будущем игрока: «Ведутся переговоры с одним из лидеров первой лиги»
Дмитрий Кигинько, агент полузащитника «Ротора» Рамазана Гаджимурадова, ответил на вопрос о дальнейшей карьере 26-летнего футболиста.
«У Рамазана заканчиваются все контракты — основной с «Уралом», аренда в «Роторе». И дальше пока четкости нет, но ведутся переговоры с одним из лидеров первой лиги», — цитирует Кигинько «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Гаджимурадов провел за «Ротор» 30 матчей, в которых забил семь голов и отдал десять результативных передач. Рыночная стоимость хавбека составляет 350 тысяч евро по данным портала Transfermarkt.
Источник: «РБ Спорт»
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|32
|18
|6
|8
|53-38
|60
|
2
|Динамо Мх
|32
|17
|7
|8
|35-17
|58
|
3
|Акрон
|32
|16
|8
|8
|46-24
|56
|
4
|Арсенал
|32
|12
|16
|4
|38-24
|52
|
5
|Родина
|32
|14
|10
|8
|50-29
|52
|
6
|Шинник
|32
|13
|8
|11
|37-40
|47
|
7
|Тюмень
|32
|12
|9
|11
|34-33
|45
|
8
|Енисей
|32
|13
|6
|13
|51-40
|45
|
9
|Алания
|32
|10
|13
|9
|39-42
|43
|
10
|Торпедо
|32
|11
|10
|11
|29-30
|43
|
11
|Нефтехимик
|32
|11
|9
|12
|30-30
|42
|
12
|КАМАЗ
|32
|10
|11
|11
|29-32
|41
|
13
|СКА-Хаб.
|32
|11
|8
|13
|32-33
|41
|
14
|Черноморец
|32
|7
|14
|11
|29-34
|35
|
15
|Сокол
|32
|8
|8
|16
|29-52
|32
|
16
|Ленинградец
|32
|7
|10
|15
|23-40
|31
|
17
|Волгарь
|32
|6
|13
|13
|27-43
|31
|
18
|Кубань
|32
|5
|8
|19
|20-50
|23
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.05
|15:00
|
Черноморец – Енисей
|- : -
|18.05
|19:00
|
Динамо Мх – Родина
|- : -
|20.05
|12:00
|
СКА-Хаб. – Алания
|- : -
|20.05
|17:00
|
Тюмень – КАМАЗ
|- : -
|20.05
|17:45
|
Арсенал – Акрон
|- : -
|20.05
|18:00
|
Нефтехимик – Ленинградец
|- : -
|20.05
|18:00
|
Кубань – Химки
|- : -
|20.05
|18:00
|
Сокол – Волгарь
|- : -
|20.05
|19:30
|
Торпедо – Шинник
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|16
|
|
Ислам Машуков
Алания
|14
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|П
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|7
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|21
|2
|5
|
|
Заурбек Плиев
Сокол, Родина
|18
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|26
|1
|6
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