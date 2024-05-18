Агент Гаджимурадова — о будущем игрока: «Ведутся переговоры с одним из лидеров первой лиги»

Дмитрий Кигинько, агент полузащитника «Ротора» Рамазана Гаджимурадова, ответил на вопрос о дальнейшей карьере 26-летнего футболиста.

«У Рамазана заканчиваются все контракты — основной с «Уралом», аренда в «Роторе». И дальше пока четкости нет, но ведутся переговоры с одним из лидеров первой лиги», — цитирует Кигинько «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Гаджимурадов провел за «Ротор» 30 матчей, в которых забил семь голов и отдал десять результативных передач. Рыночная стоимость хавбека составляет 350 тысяч евро по данным портала Transfermarkt.