Махачкалинское «Динамо» заинтересовано в подписании Джикии

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, что клуб заинтересован в подписании защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«Сейчас сложно сказать, насколько реально подписание Джикии. Понятное дело, что у нас есть желание подписать Джикию, оно основывается на том, что это очень качественный футболист, личность и человек, который может объединить команду. Для нас это бесценный игрок. А остальное вы знаете, это профессиональный футбол, наполовину спорт, наполовину бизнес», — цитирует «РБ Спорт» Гаджиева.

В этом сезоне Джикия сыграл в 11 матчах за «Спартак». Московский клуб объявил, что игрок покинет команду летом.