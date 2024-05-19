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Сегодня, 02:11

Махачкалинское «Динамо» заинтересовано в подписании Джикии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, что клуб заинтересован в подписании защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«Сейчас сложно сказать, насколько реально подписание Джикии. Понятное дело, что у нас есть желание подписать Джикию, оно основывается на том, что это очень качественный футболист, личность и человек, который может объединить команду. Для нас это бесценный игрок. А остальное вы знаете, это профессиональный футбол, наполовину спорт, наполовину бизнес», — цитирует «РБ Спорт» Гаджиева.

В этом сезоне Джикия сыграл в 11 матчах за «Спартак». Московский клуб объявил, что игрок покинет команду летом.

Георгий Джикия. «Спартак» объявил об уходе Джикии по окончании сезона
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-dinamo-mahachkala-est-zhelanie-podpisat-dzhikiyu/
Георгий Джикия
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Махачкалинское «Динамо» победило «Родину» и вернулось на первое место в таблице первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 33 18 7 8 37-17 61
2
 Химки 32 18 6 8 53-38 60
3
 Акрон 32 16 8 8 46-24 56
4
 Арсенал 32 12 16 4 38-24 52
5
 Родина 33 14 10 9 50-31 52
6
 Енисей 33 14 6 13 53-40 48
7
 Шинник 32 13 8 11 37-40 47
8
 Тюмень 32 12 9 11 34-33 45
9
 Алания 32 10 13 9 39-42 43
10
 Торпедо 32 11 10 11 29-30 43
11
 Нефтехимик 32 11 9 12 30-30 42
12
 КАМАЗ 32 10 11 11 29-32 41
13
 СКА-Хаб. 32 11 8 13 32-33 41
14
 Черноморец 33 7 14 12 29-36 35
15
 Сокол 32 8 8 16 29-52 32
16
 Ленинградец 32 7 10 15 23-40 31
17
 Волгарь 32 6 13 13 27-43 31
18
 Кубань 32 5 8 19 20-50 23
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34 тур
18.05 15:00
Черноморец – Енисей
 0 : 2
18.05 19:00
Динамо Мх – Родина
 2 : 0
20.05 12:00
СКА-Хаб. – Алания
 - : -
20.05 17:00
Тюмень – КАМАЗ
 - : -
20.05 17:45
Арсенал – Акрон
 - : -
20.05 18:00
Нефтехимик – Ленинградец
 - : -
20.05 18:00
Кубань – Химки
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Сокол – Волгарь
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