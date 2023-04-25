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Сегодня, 17:32

Мичков рассказал, как впервые поехал за границу с «Торпедо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер «Балтики» Дмитрий Мичков рассказал о своем непростом детстве.

«В 1992-м я впервые поехал за границу с «Торпедо», в Италию, в кроссовках матери. По размеру ноги с нею уже сравнялся. И в магазинах были перебои с обувью, и у нас на нее денег не хватало. В Италии нам какую-то одежду дали. Даже не особо ношеную. В тех кожаных кроссовках я проходил год. Вы спросили про детство... На мой взгляд, у меня оно было более счастливым, чем у нынешнего поколения», — приводит слова Мичкова Sport24.

После 28 матчей «Балтика» лидирует в турнирной таблице Первой лиги, набрав 57 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-25-michkov-o-90-kh-deneg-ne-khvatalo-poyekhal-v-italiyu-v-krossovkakh-materi-v-tekh-chto-poluchil-v-italii-prokhodil-god
Футбол
Первая лига
ФК Балтика
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Футбольный тренер Мичков рассказал о непростом финансовом положении в своем детстве
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 28 15 12 1 49-25 57
2
 Рубин 28 14 11 3 43-24 53
3
 Алания 28 13 9 6 44-30 48
4
 Енисей 28 11 12 5 35-29 45
5
 Волгарь 28 11 10 7 33-26 43
6
 Динамо Мх 28 10 10 8 21-20 40
7
 Нефтехимик 28 10 9 9 27-24 39
8
 Арсенал 28 10 7 11 33-34 37
9
 СКА-Хаб. 28 9 10 9 41-34 37
10
 КАМАЗ 28 9 10 9 30-29 37
11
 Шинник 28 10 6 12 31-34 36
12
 Родина 28 9 9 10 31-34 36
13
 Акрон 28 7 14 7 28-31 35
14
 Кубань 28 8 8 12 31-32 32
15
 Велес 28 8 4 16 28-44 28
16
 Уфа 28 6 7 15 27-38 25
17
 Волга 28 4 11 13 20-37 23
18
 Краснодар-2 28 5 7 16 18-45 22
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
28.04 16:00
Уфа – Динамо Мх
 - : -
29.04 00:00
Велес – Шинник
 - : -
29.04 00:00
Енисей – Родина
 - : -
29.04 00:00
КАМАЗ – Волгарь
 - : -
29.04 00:00
Нефтехимик – Балтика
 - : -
29.04 00:00
Кубань – Акрон
 - : -
29.04 00:00
Рубин – СКА-Хаб.
 - : -
29.04 00:00
Волга – Краснодар-2
 - : -
1.05 14:30
Алания – Арсенал
 - : -
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 10
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 9
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 8
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 26 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 26 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 25 1 9
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