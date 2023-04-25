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Сегодня, 16:49

Футбольный тренер Мичков рассказал о непростом финансовом положении в своем детстве

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист ряда российских клубов, а ныне тренер «Балтики» Дмитрий Мичков рассказал о непростом финансовом положении в своем детстве и молодости.

«Тогда в 1994-м, помню, поехал я в Польшу на турнир. Нам дали по 120 долларов суточных. Из них я привез домой сотку. На нее жили месяц. Посмотрите фильм «Хакер» с Машковым, там программист гордится, что его взяли на работу с зарплатой сто долларов. Хорошие деньги. Еще про деньги. Я играл за «Торпедо» на Кубке свободы-1992, его приезжал судить американский арбитр. Через год мы съездили на аналогичный турнир в Штаты. В 1994-м этот судья прислал по 20 долларов мне и Сане Мурушкину. На эти 20 долларов мать купила мне два спортивных костюма. То есть представляешь, что такое для нас сотня? Инфляция же была тогда ежемесячная, процентов под 70, еще и деноминация. В 1994-м меня поставили на ставку — то ли 70 рублей, то ли 70 тысяч. Через год ее подняли до трехсот. Я не прибавил никак в плане футбола, это просто рубль в пять раз обесценился. Сами выращивали картошку: была земля вокруг дома плюс участок, шесть соток. Зимой картошка была основной едой, ну и помидоры с огурцами мама на зиму закатывала, заставляла консервами погреб», — приводит слова Мичкова Sport24.

После 28 матчей «Балтика» лидирует в турнирной таблице Первой лиги, набрав 57 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-25-futbolnyy-trener-michkov-o-detstve-zhili-na-sto-dollarov-mesyats-ne-znayu-kakby-obkhodilis-bez-maminykh-zapasov
Футбол
Первая лига
ФК Балтика
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 28 15 12 1 49-25 57
2
 Рубин 28 14 11 3 43-24 53
3
 Алания 28 13 9 6 44-30 48
4
 Енисей 28 11 12 5 35-29 45
5
 Волгарь 28 11 10 7 33-26 43
6
 Динамо Мх 28 10 10 8 21-20 40
7
 Нефтехимик 28 10 9 9 27-24 39
8
 Арсенал 28 10 7 11 33-34 37
9
 СКА-Хаб. 28 9 10 9 41-34 37
10
 КАМАЗ 28 9 10 9 30-29 37
11
 Шинник 28 10 6 12 31-34 36
12
 Родина 28 9 9 10 31-34 36
13
 Акрон 28 7 14 7 28-31 35
14
 Кубань 28 8 8 12 31-32 32
15
 Велес 28 8 4 16 28-44 28
16
 Уфа 28 6 7 15 27-38 25
17
 Волга 28 4 11 13 20-37 23
18
 Краснодар-2 28 5 7 16 18-45 22
Результаты / календарь
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34 тур
28.04 16:00
Уфа – Динамо Мх
 - : -
29.04 00:00
Велес – Шинник
 - : -
29.04 00:00
Енисей – Родина
 - : -
29.04 00:00
КАМАЗ – Волгарь
 - : -
29.04 00:00
Нефтехимик – Балтика
 - : -
29.04 00:00
Кубань – Акрон
 - : -
29.04 00:00
Рубин – СКА-Хаб.
 - : -
29.04 00:00
Волга – Краснодар-2
 - : -
1.05 14:30
Алания – Арсенал
 - : -
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 10
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 9
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 8
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 26 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 26 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 25 1 9
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