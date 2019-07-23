Матчи ФНЛ начнутся с минуты молчания

Футбольная национальная лига присоединится к трауру по погибшим в Хабаровске детям.

"В результате пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае погибли дети... – говорится в сообщении в официальном Twitter организации. – Футбольная национальная лига выражает соболезнования родным и близким погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Все завтрашние матчи Олимп-ФНЛ начнутся с минуты молчания".

Напомним, что матчи предстоящего тура премьер-лиги и молодежного первенства также начнутся с минуты молчания.