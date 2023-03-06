Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 15:45

Матч «Балтика» — «СКА-Хабаровск» посетят больше болельщиков, чем было на игре «Спартака» и «Урала»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Коммерческий директор «Балтики» Юрий Аракелян высказался о предполагаемой посещаемости матча 21-го тура Первой лиге, в котором калининградская команда встретится с клубом «СКА-Хабаровск».

«На данный момент реализовано 7500 билетов из-за игры в будний день. При этом, как показывает практика, перед матчем может быть всплеск в сторону повышения посещаемости. Поэтому рассчитываем, что на матче будет до 10 тысяч зрителей. Оставляем шанс болельщикам приятно удивить нас и превзойти наши ожидания», — приводит слова Аракеляна Metaratings.ru.

На московских матчах 18-го тура РПЛ была зафиксирована рекордно низкая посещаемость: встречу «Спартака» и «Урала» на стадионе посмотрели 4281 человек, а на игре «Динамо» — «Крылья Советов» посещаемость составила 4943 человека. Напомним, что на стадионах Первой лиги, в отличие от арен РПЛ, не применяется закон о Fan ID.

«Балтика» примет дальневосточную команду на домашней арене 6 марта в 20:00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-baltike-ozhidayut-do-10-tysyach-bolelshikov-na-stadione-na-matche-so-ska-khabarovsk-233264/
Футбол
Первая лига
ФК Балтика
ФК СКА-Хабаровск
1
2
Читайте также
«Думаю, у нас еще будет много финалов»: Медведев и Рублев обменялись признаниями
«Вашингтон» больше не русский. Клуб Овечкина затеял перестройку
ФСБ предотвратила покушение на главу «Царьграда» Малофеева
На российский рынок вышел новый бренд техники из КНР
Подельник подозреваемой в убийстве Дугиной признал вину
Подельник убийцы Дугиной находится в больнице в Москве
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Алания» объявила, что до конца сезона будет выступать на «Ахмат Арене»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 21 11 6 4 37-23 39
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 21 10 7 4 30-22 37
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 21 9 6 6 28-25 33
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 21 8 6 7 23-21 30
9
 Шинник 21 8 4 9 22-23 28
10
 Нефтехимик 21 7 7 7 18-16 28
11
 Динамо Мх 21 6 9 6 15-16 27
12
 Родина 21 6 7 8 21-26 25
13
 Акрон 21 4 11 6 19-25 23
14
 Уфа 21 5 6 10 20-29 21
15
 Велес 21 6 2 13 17-35 20
16
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 21 3 5 13 15-37 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.03 12:00
Уфа – Велес
 4 : 1
5.03 13:00
Енисей – Волгарь
 2 : 1
5.03 14:30
Акрон – Краснодар-2
 0 : 0
5.03 15:00
Родина – Шинник
 2 : 1
5.03 16:00
Динамо Мх – Арсенал
 0 : 0
5.03 17:30
Нефтехимик – Алания
 0 : 0
6.03 17:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
6.03 17:30
Кубань – Рубин
 - : -
6.03 20:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 19 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 19 1 1
Михаил Сухорученко

Михаил Сухорученко

Краснодар-2

 17 1 6
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости