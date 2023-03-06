Матч «Балтика» — «СКА-Хабаровск» посетят больше болельщиков, чем было на игре «Спартака» и «Урала»
Коммерческий директор «Балтики» Юрий Аракелян высказался о предполагаемой посещаемости матча 21-го тура Первой лиге, в котором калининградская команда встретится с клубом «СКА-Хабаровск».
«На данный момент реализовано 7500 билетов из-за игры в будний день. При этом, как показывает практика, перед матчем может быть всплеск в сторону повышения посещаемости. Поэтому рассчитываем, что на матче будет до 10 тысяч зрителей. Оставляем шанс болельщикам приятно удивить нас и превзойти наши ожидания», — приводит слова Аракеляна Metaratings.ru.
На московских матчах 18-го тура РПЛ была зафиксирована рекордно низкая посещаемость: встречу «Спартака» и «Урала» на стадионе посмотрели 4281 человек, а на игре «Динамо» — «Крылья Советов» посещаемость составила 4943 человека. Напомним, что на стадионах Первой лиги, в отличие от арен РПЛ, не применяется закон о Fan ID.
«Балтика» примет дальневосточную команду на домашней арене 6 марта в 20:00 по московскому времени.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|20
|11
|8
|1
|38-21
|41
|
2
|Алания
|21
|11
|6
|4
|37-23
|39
|
3
|Рубин
|20
|10
|7
|3
|35-22
|37
|
4
|Енисей
|21
|10
|7
|4
|30-22
|37
|
5
|СКА-Хаб.
|20
|9
|6
|5
|38-23
|33
|
6
|Арсенал
|21
|9
|6
|6
|28-25
|33
|
7
|КАМАЗ
|20
|8
|7
|5
|27-21
|31
|
8
|Волгарь
|21
|8
|6
|7
|23-21
|30
|
9
|Шинник
|21
|8
|4
|9
|22-23
|28
|
10
|Нефтехимик
|21
|7
|7
|7
|18-16
|28
|
11
|Динамо Мх
|21
|6
|9
|6
|15-16
|27
|
12
|Родина
|21
|6
|7
|8
|21-26
|25
|
13
|Акрон
|21
|4
|11
|6
|19-25
|23
|
14
|Уфа
|21
|5
|6
|10
|20-29
|21
|
15
|Велес
|21
|6
|2
|13
|17-35
|20
|
16
|Кубань
|20
|5
|4
|11
|18-22
|19
|
17
|Волга
|20
|3
|6
|11
|15-29
|15
|
18
|Краснодар-2
|21
|3
|5
|13
|15-37
|14
|5.03
|12:00
|
Уфа – Велес
|4 : 1
|5.03
|13:00
|
Енисей – Волгарь
|2 : 1
|5.03
|14:30
|
Акрон – Краснодар-2
|0 : 0
|5.03
|15:00
|
Родина – Шинник
|2 : 1
|5.03
|16:00
|
Динамо Мх – Арсенал
|0 : 0
|5.03
|17:30
|
Нефтехимик – Алания
|0 : 0
|6.03
|17:00
|
КАМАЗ – Волга
|- : -
|6.03
|17:30
|
Кубань – Рубин
|- : -
|6.03
|20:00
|
Балтика – СКА-Хаб.
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|11
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|8
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|19
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|19
|1
|1
|
|
Михаил Сухорученко
Краснодар-2
|17
|1
|6