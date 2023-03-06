«Балтика» победила «СКА-Хабаровск» дома и оторвалась от «Рубина» на 4 очка

«Балтика» обыграла «СКА-Хабаровск» на своем поле в матче 21-го тура Первой лиги — 2:0.

На 5-й минуте счет открыл нападающий хозяев Тамерлан Мусаев, на 90+4-й минуте встречи отличился еще один форвард калининградцев Сергей Пряхин.

«Балтика» лидирует в турнирной таблице Первой лиги с 44 очками, отрыв от идущего вторым «Рубина» составляет 4 очка. «СКА-Хабаровск» занимает шестую строчку с 33 очками.