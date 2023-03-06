«Балтика» победила «СКА-Хабаровск» дома и оторвалась от «Рубина» на 4 очка
«Балтика» обыграла «СКА-Хабаровск» на своем поле в матче 21-го тура Первой лиги — 2:0.
На 5-й минуте счет открыл нападающий хозяев Тамерлан Мусаев, на 90+4-й минуте встречи отличился еще один форвард калининградцев Сергей Пряхин.
«Балтика» лидирует в турнирной таблице Первой лиги с 44 очками, отрыв от идущего вторым «Рубина» составляет 4 очка. «СКА-Хабаровск» занимает шестую строчку с 33 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|21
|12
|8
|1
|40-21
|44
|
2
|Рубин
|21
|11
|7
|3
|37-23
|40
|
3
|Алания
|21
|11
|6
|4
|37-23
|39
|
4
|Енисей
|21
|10
|7
|4
|30-22
|37
|
5
|СКА-Хаб.
|21
|9
|6
|6
|38-25
|33
|
6
|Арсенал
|21
|9
|6
|6
|28-25
|33
|
7
|КАМАЗ
|21
|8
|8
|5
|27-21
|32
|
8
|Волгарь
|21
|8
|6
|7
|23-21
|30
|
9
|Шинник
|21
|8
|4
|9
|22-23
|28
|
10
|Нефтехимик
|21
|7
|7
|7
|18-16
|28
|
11
|Динамо Мх
|21
|6
|9
|6
|15-16
|27
|
12
|Родина
|21
|6
|7
|8
|21-26
|25
|
13
|Акрон
|21
|4
|11
|6
|19-25
|23
|
14
|Уфа
|21
|5
|6
|10
|20-29
|21
|
15
|Велес
|21
|6
|2
|13
|17-35
|20
|
16
|Кубань
|21
|5
|4
|12
|19-24
|19
|
17
|Волга
|21
|3
|7
|11
|15-29
|16
|
18
|Краснодар-2
|21
|3
|5
|13
|15-37
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|5.03
|12:00
|
Уфа – Велес
|4 : 1
|5.03
|13:00
|
Енисей – Волгарь
|2 : 1
|5.03
|14:30
|
Акрон – Краснодар-2
|0 : 0
|5.03
|15:00
|
Родина – Шинник
|2 : 1
|5.03
|16:00
|
Динамо Мх – Арсенал
|0 : 0
|5.03
|17:30
|
Нефтехимик – Алания
|0 : 0
|6.03
|17:00
|
КАМАЗ – Волга
|0 : 0
|6.03
|17:30
|
Кубань – Рубин
|1 : 2
|6.03
|20:00
|
Балтика – СКА-Хаб.
|2 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|11
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|8
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|19
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|19
|1
|1
|
|
Михаил Сухорученко
Краснодар-2
|17
|1
|6
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