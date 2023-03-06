Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 22:00

«Балтика» победила «СКА-Хабаровск» дома и оторвалась от «Рубина» на 4 очка

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Балтика» обыграла «СКА-Хабаровск» на своем поле в матче 21-го тура Первой лиги — 2:0.

На 5-й минуте счет открыл нападающий хозяев Тамерлан Мусаев, на 90+4-й минуте встречи отличился еще один форвард калининградцев Сергей Пряхин.

«Балтика» лидирует в турнирной таблице Первой лиги с 44 очками, отрыв от идущего вторым «Рубина» составляет 4 очка. «СКА-Хабаровск» занимает шестую строчку с 33 очками.

Россия. ФНЛ. 21-й тур
06 мар, 20:00. Калининград (Калининград)
Балтика
2:0
СКА-Хабаровск

Футбол
Первая лига
ФК Балтика
ФК СКА-Хабаровск
1
Читайте также
Гассиев. Нокаут в Армении, перспективы в Европе
«Думаю, у нас еще будет много финалов»: Медведев и Рублев обменялись признаниями
Путин предложил тиражировать идею социальных паспортов семей мобилизованных
«Русская весна» сообщила о переброске ВСУ под Артемовск бронемашин из ОАЭ
Владимир Зеленский и командование украинской армии отказались отходить из Артемовска
Гепатолог назвала способ защититься от болезней печени
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Матч «Балтика» — «СКА-Хабаровск» посетят больше болельщиков, чем было на игре «Спартака» и «Урала»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 12 8 1 40-21 44
2
 Рубин 21 11 7 3 37-23 40
3
 Алания 21 11 6 4 37-23 39
4
 Енисей 21 10 7 4 30-22 37
5
 СКА-Хаб. 21 9 6 6 38-25 33
6
 Арсенал 21 9 6 6 28-25 33
7
 КАМАЗ 21 8 8 5 27-21 32
8
 Волгарь 21 8 6 7 23-21 30
9
 Шинник 21 8 4 9 22-23 28
10
 Нефтехимик 21 7 7 7 18-16 28
11
 Динамо Мх 21 6 9 6 15-16 27
12
 Родина 21 6 7 8 21-26 25
13
 Акрон 21 4 11 6 19-25 23
14
 Уфа 21 5 6 10 20-29 21
15
 Велес 21 6 2 13 17-35 20
16
 Кубань 21 5 4 12 19-24 19
17
 Волга 21 3 7 11 15-29 16
18
 Краснодар-2 21 3 5 13 15-37 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.03 12:00
Уфа – Велес
 4 : 1
5.03 13:00
Енисей – Волгарь
 2 : 1
5.03 14:30
Акрон – Краснодар-2
 0 : 0
5.03 15:00
Родина – Шинник
 2 : 1
5.03 16:00
Динамо Мх – Арсенал
 0 : 0
5.03 17:30
Нефтехимик – Алания
 0 : 0
6.03 17:00
КАМАЗ – Волга
 0 : 0
6.03 17:30
Кубань – Рубин
 1 : 2
6.03 20:00
Балтика – СКА-Хаб.
 2 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 19 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 19 1 1
Михаил Сухорученко

Михаил Сухорученко

Краснодар-2

 17 1 6
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости