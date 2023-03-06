«Алания» объявила, что до конца сезона будет выступать на «Ахмат Арене»

Владикавказская «Алания» будет проводить домашние матчи в Грозном. Об этом объявила пресс-служба клуба в официальном телеграм-канале.

Сообщается, что первый матч на «Ахмат Арене» владикавказцы проведут уже 13 марта, когда состоится встреча 22-го тура Первой лиги против «Кубани».

В первой части сезона «Алания» проводила домашние игры на другом грозненской арене — стадионе им. Султана Билимханова.