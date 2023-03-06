«Алания» объявила, что до конца сезона будет выступать на «Ахмат Арене»
Владикавказская «Алания» будет проводить домашние матчи в Грозном. Об этом объявила пресс-служба клуба в официальном телеграм-канале.
Сообщается, что первый матч на «Ахмат Арене» владикавказцы проведут уже 13 марта, когда состоится встреча 22-го тура Первой лиги против «Кубани».
В первой части сезона «Алания» проводила домашние игры на другом грозненской арене — стадионе им. Султана Билимханова.
Источник: https://t.me/fcalania
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|
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|17-35
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|5
|4
|11
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|5.03
|12:00
|
Уфа – Велес
|4 : 1
|5.03
|13:00
|
Енисей – Волгарь
|2 : 1
|5.03
|14:30
|
Акрон – Краснодар-2
|0 : 0
|5.03
|15:00
|
Родина – Шинник
|2 : 1
|5.03
|16:00
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Динамо Мх – Арсенал
|0 : 0
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|17:30
|
Нефтехимик – Алания
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|6.03
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|
КАМАЗ – Волга
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Рубин
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