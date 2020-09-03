Лучший бомбардир в истории Кубка ФНЛ перешел в «Факел»

«Факел» подписал контракт с полузащитником Михаилом Земсковым, сообщает сайт воронежского клуба.

26-летний футболист в двух предыдущих сезонах выступал в составе курского «Авангарда» (55 матчей, семь забитых мячей), а в текущем Олимп-Первенстве ФНЛ защищал цвета нижнекамского «Нефтехимика», сыграв в пяти матчах сезона (один раз — в основном составе).

Земсков является лучшим бомбардиром в истории Кубка ФНЛ: в составе «Шинника», «Крыльев Советов» и «Авангарда» он забил 8 мячей.