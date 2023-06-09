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Сегодня, 19:14

Левит: «В РПЛ сражаются между собой госкорпорации, у «Ленинградца» таких средств нет»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Ленинградца» Игорь Левит рассказал, почему клубу будет сложно в ближайшие годы бороться за выход в РПЛ.

«Мы реально смотрим на вещи. В премьер-лиге между собой сражаются крупные бизнесы, госкорпорации, там миллиардные бюджеты. У нынешних акционеров и спонсоров «Ленинградца» возможностей тратить такие деньги на футбол нет. Поэтому наша задача на первых порах — закрепиться в первой лиге, успешно выступать в ней. Если в клуб придут более серьезные компании, для того чтобы его спонсировать, то почему бы не замахнуться на РПЛ? Все возможно. Но это точно не вопрос ближайших двух-трех лет», — приводит «РБ Спорт» слова Левита.

По итогам завершившегося сезона «Ленинградец» завоевал путевку в первую лигу. Команду тренирует бывший нападающий «Динамо» и сборной России Сергей Кирьяков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/general-ny-j-direktor-leningradtsa-v-rpl-srazhayutsya-mezhdu-soboj-goskorporatsii-u-nas-takih-sredstv-net/
Футбол
Первая лига
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
18
 Волга 34 6 12 16 23-41 30
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3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
3.06 14:00
Балтика – Велес
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3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
 1 : 2
3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 1 : 2
3.06 14:00
Енисей – Волга
 0 : 0
3.06 14:00
Родина – Рубин
 0 : 0
3.06 17:00
Акрон – Волгарь
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Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

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Артем Кулишев

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