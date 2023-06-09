Кашчелан: «У воспитанников ЦСКА особые качества, которых обычно нет у ребят из «Динамо», «Спартака» и «Зенита»

Бывший полузащитник «Балтики» Младен Кашчелан рассказал, как ему удается дружить с молодыми футболистами команды.

«Очень просто, потому что нам интересно говорить, мы постоянно на связи. В чате мы реально каждый день общаемся, скидываем друг другу интересные статьи про развитие, правильное питание, сон. Я скидываю нарезки с игр, если вижу, что это может принести пользу Мусаеву или Лазареву. Знаком с их родителями, это очень хорошие люди, которые вырастили вежливых ребят. Вообще не важно, что мне 40 лет, а им по 20. Я жил с Тамерланом в одном номере, и нам было легко говорить обо всех вещах. Даже в Tiktok они смотрят спортивные и футбольные видео. Еще важный момент, что все наши молодые: Лазарев, Мусаев, Гогричиани, Аванесян, Пряхин — прошли школу ЦСКА, а это важный маркер. Я играл с воспитанниками всех больших академий России. У воспитанников ЦСКА особые качества, которых обычно нет у ребят из «Динамо», «Спартака», «Зенита» или «Локомотива». Воспитание и дисциплина сразу показывают, что человек прошел через ЦСКА. Это закалка старой школой, которая до сих пор работает», — цитирует Кашчеляна Metaratings.ru.

Кашчелан выступал за «Балтику» с 2019 по 2023 год. В минувшем сезоне он провел 20 матчей в первой лиге. По итогам сезона калининградская команда заняла второе место в ФНЛ и вышла в РПЛ.