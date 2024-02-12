Кубок ФНЛ: расписание матчей и где смотреть трансляции

Кинопоиск FNL Camp стартовал 10 февраля и завершится 22 февраля. Соревнования проходят в Анталье (Турция). В турнире принимают участие клубы ФНЛ, Медиалиги и премьер-лиги Казахстана. Публикуем расписание Кубка, время начала — московское.

Расписание Кинопоиск FNL Camp:

10 февраля, суббота

12.00. «Енисей» — «Спартак-2»

12 февраля, понедельник

17.00. «Родина» — «Кызыл-Жар»

14 февраля, среда

12.00. «БроукБойз» — «Енисей»

15 февраля, четверг

17.00. «Кызыл-Жар» — «Амкал»

17 февраля, суббота

12.00. «Спартак-2» — «БроукБойз»

17.00. «Амкал» — «Родина»

В прямом эфире смотреть матчи Кинопоиск FNL Camp можно на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Первая лига после зимнего перерыва возобновится 2 марта. Первый тур казахстанская премьер-лиги стартует 1 марта.