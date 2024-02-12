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12 февраля, 15:00

Кубок ФНЛ: расписание матчей и где смотреть трансляции

«Енисей» примет участие в «Кинопоиск FNL Camp»
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Андрей Тихонов, главный тренер ФК «Енисей».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Кинопоиск FNL Camp стартовал 10 февраля и завершится 22 февраля. Соревнования проходят в Анталье (Турция). В турнире принимают участие клубы ФНЛ, Медиалиги и премьер-лиги Казахстана. Публикуем расписание Кубка, время начала — московское.

Расписание Кинопоиск FNL Camp:

10 февраля, суббота

12.00. «Енисей» — «Спартак-2»

12 февраля, понедельник

17.00. «Родина» — «Кызыл-Жар»

14 февраля, среда

12.00. «БроукБойз» — «Енисей»

15 февраля, четверг

17.00. «Кызыл-Жар» — «Амкал»

17 февраля, суббота

12.00. «Спартак-2» — «БроукБойз»

17.00. «Амкал» — «Родина»

В прямом эфире смотреть матчи Кинопоиск FNL Camp можно на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Первая лига после зимнего перерыва возобновится 2 марта. Первый тур казахстанская премьер-лиги стартует 1 марта.

Первая лига
ФК Амкал
ФК Енисей
ФК Родина
ФК Спартак-2 (Москва)
7
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
Результаты / календарь
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
3.03 00:00
Сокол – Динамо Мх
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 15 1 4
Денис Самойлов

Денис Самойлов

Тюмень

 19 1 3
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 15 1 2
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