Президент «Торпедо»: «Предложение по Рыбчинскому сделано. Выбор остается за игроком и агентом»

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин рассказал «СЭ» о ходе переговоров по возможному переходу из «Локомотива» полузащитника Дмитрия Рыбчинского.

«Наше предложение сделано. Выбор остается за игроком и агентом. Переговоры ведутся до тех пор, пока стороны не подпишут договор. У нас есть шорт-лист с игроками, которые нам интересны и на которых мы обращаем внимание», — сказал Волнушкин «СЭ».

25-летний Рыбчинский провел в этом сезоне 13 матчей и отдал 1 голевую передачу.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Торпедо» занимает 8-е место в турнирной таблице.