«Химки» объявили о продлении контракта с Садыговым

Нападающий «Химок» Илья Садыгов продлил контракт с командой, сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

Новое соглашение с 23-летним форвардом рассчитано до 2026 года.

Садыгов выступает за «Химки» с 2021 года. В текущем сезоне он провел за команду 15 матчей, не отличившись результативными действиями.