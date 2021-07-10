«Торпедо» на выезде одолело «Кубань»

«Торпедо» одержало победу над «Кубанью» в матче первого тура чемпионата Олимп — ФНЛ. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу черно-белых.

Московский клуб вырвал победу на последних минутах, благодаря точному удару Игоря Лебеденко.

ФНЛ

1-й тур

«Кубань» (Краснодар) — «Торпедо М» (Москва) — 1:2 (0:1)

Голы: Адаев, 22 (0:1). Петров, 85 — с пенальти (1:1). Лебеденко, 88 (1:2).

«Кубань» (Краснодар): Нестеренко, Таказов, Эдиев, Гапон, Рыбин (Нк.Гиголаев, 72), Сидоров, Алейников (Дышеков, 61), Шалаев (Петров, 46), Абдоков, Шульгин (Гурфов, 46), Козлов (Климов, 80).

«Торпедо М» (Москва): Ботнарь, Самсонов, Шумских, Евдокимов, Темников, Померко, Енин (Кравчук, 90+1), Нетфуллин, Адаев (Полубояринов, 64), Султонов (Гонгадзе, 71), Калмыков (Лебеденко, 70).

Предупреждения: Темников, 45+1. Петров, 78.

Судья: Сельдяков (Балашиха).

10 июля. Краснодар. Стадион «Кубань».