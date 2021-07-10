«Краснодар-2» в меньшинстве удержал ничейный счет в матче против «Спартака-2»
«Спартак-2» на своем поле принимал «Краснодар-2» в матче 1-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ. Встреча закончилась со счетом 0:0.
«Краснодар» с середины второго тайма играл в меньшинстве после удаления нападающего Руслана Апекова.
ФНЛ
1-й тур
«Спартак-2» (Москва) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 0:0
«Спартак-2» (Москва): Акмурзин, Петрунин, Воропаев (Миронов, 46), Денисов, Бакалюк, Сунгатулин, Вит.Шитов (Оганесян, 46), Маркитесов, Данилин (Голятов, 74), Влад.Шитов (Мельников, 65), Руденко.
«Краснодар-2» (Краснодар): Ещенко, Исаенко (Волков, 46), Иванов, Литвинов, Корнюшин, Манелов (Бородин, 80), Рейхмен (Кокоев, 40), Якимов, Сергеев, Воротников (Апеков, 46), Кутовой (Берснев, 55).
Предупреждения: Воротников, 34. Исаенко, 36. Апеков, 47. Оганесян, 54. Денисов, 62. Берснев, 79.
Удаление: Апеков, 68.
Судья: Фисенко (Владивосток).
10 июля. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».
«Факел» (Воронеж) — «Балтика» (Калининград) — 3:3 (2:0)
Голы: Акбашев, 32 (1:0). Акбашев, 39 (2:0). Казаев, 59 (2:1). Максимов, 61 (3:1). Казаев, 68 (3:2). Маркович, 89 — с пенальти (3:3).
«Факел» (Воронеж): Свинов, Брызгалов, Суслов, Черов, Мастерной, Магаль, Дмитриев (Шаваев, 70), Мендель, Акбашев, Максимов (Разборов, 69), Аппаев (Грузнов, 81).
«Балтика» (Калининград): Латышонок, Мещанинов, Остоич, Денисов (Сергеев, 46), Лазарев (Альшин, 46), Макарчук, Кашчелан, Кузьмин, Казаев, Джамилов (Попов, 46), Дибиргаджиев (Маркович, 60).
Предупреждения: Джамилов, 43. Кашчелан, 45+1. Мендель, 48. Остоич, 80. Альшин, 90+1. Брызгалов, 90+1.
Судья: Сафьян (Москва).
10 июля. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — 1:0 (1:0)
Гол: Потапов, 34.
«Нефтехимик» (Нижнекамск): Исупов, Калугин, Котов, Ширяев, Потапов (Шоркин, 45+1), Хубаев (Москвичев, 46), Денисов, Юшин (Родионов, 46), Галиулин, Емельянов (Баранов, 87), Уридия (Котик, 87).
«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный): Абаев, Алексеев, Никитенков, Большаков, Кутин, Янов (Масимов, 71), Лоуренс (Косянчук, 83), Сафронов (Великородный, 71), Коротаев (Бахтияров, 61), Щербак, Тарасенко.
Предупреждения: Потапов, 28. Лоуренс, 47. Калугин, 51. Янов, 69. Великородный, 77.
Судья: Федоров (Петрозаводск).
10 июля. Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2021-2022/
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