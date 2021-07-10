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«Оренбург» на выезде разгромил «Волгарь»

19:00
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«Оренбург» в первом туре чемпионата Олимп — ФНЛ принимал «Волгарь». Хозяева одержали крупную победу со счетом 4:0.

Дубль оформил полузащитник Алексей Миронов.

ФНЛ

1-й тур

КАМАЗ (Набережные Челны) — «Алания» (Владикавказ) — 1:1 (0:0)

Голы: Тесленко, 82 (1:0). Морозов, 90+1 — в свои ворота (1:1).

КАМАЗ (Набережные Челны): Баклов, Магомадов, Абазов, Тесленко, Морозов, Куликов, Воронин, Замалиев (Кириллов, 65), Гаглоев (Янушковский, 83), Калугин, Османов (Бевеев, 37).

«Алания» (Владикавказ): Солдатенко, Д.Кобесов (Бутаев, 46), Шавлохов, Кокоев, Багаев, Хабалов (Гурциев, 67), Хугаев (Хосонов, 48), Магомедов, Гиоргобиани (Д.Кобесов, 73), Хубулов, Машуков (Хадарцев, 58).

Предупреждения: Морозов, 12. Д.Кобесов, 27. Хугаев, 32. Кокоев, 45+1. Тесленко, 52. Калугин, 79. Хубулов, 81.

Судья: Анопа (Благовещенск).

10 июля. Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ».

«Оренбург» — «Волгарь» (Астрахань) — 4:0 (4:0)

Голы: Эктов, 8 (1:0). Миронов, 18 (2:0). Капленко, 32 (3:0). Миронов, 36 (4:0).

«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Малых, Ойеволе, Эктов, Бреев (Ил.Воробьев, 72), Капленко, Миронов, Прудников (Титков, 59), Дм.Воробьев (Шаболин, 82), Сычевой (Фамейе, 59).

«Волгарь» (Астрахань): Смирнов, Локтионов, Малания, Ведерников (Бутенко, 75), Д.Козлов, Павлишин, Болонин, Демьянов (Гоманюк, 46), Стефанович (Юсупов, 66), Погосов (Ращеня, 67), Баев (Лесников, 67).

Предупреждения: Малых, 47. Бреев, 55. Миронов, 57. Д.Козлов, 80.

Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).

10 июля. Оренбург. Стадион «Газовик».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

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