Дубль Арустамяна помог липецкому «Металлургу» обыграть «Кубань»
«Металлург» на выезде обыграл «Кубань» в матче 10-го тура Олимп-ФНЛ — 3:0.
В составе команды из Липецка дублем отличился Артур Арустамян, еще один мяч на счету Руслана Ахвледиани.
В параллельной встрече «Алания» на своем поле победила «СКА-Хабаровск» со счетом 3:1. В составе хозяев забили Николай Гиоргобиани, Ислам Машуков и Абу-Саид Эльдарушев, единственный мяч гостей на счету Дмитрия Баркова. Хабаровчане заканчивали матч в меньшинстве: на 59-й минуте вторую желтую карточку получил Глеб Грачев.
ФНЛ
10-й тур
«Кубань» (Краснодар) — «Металлург Лп» (Липецк) — 0:3 (0:2)
Голы: Ахвледиани, 6 (0:1). Арустамян, 31 (0:2). Арустамян, 88 (0:3).
«Кубань» (Краснодар): Климович, Рыбин, Кармаев, Грицаенко, Таказов, Абдоков (Климов, 46), Р.Гиголаев (Часовских, 75), Шалаев, Алейников (Гурфов, 57), Лаук, Саркисов (Нк.Гиголаев, 59).
«Металлург Лп» (Липецк): Матюша, Редькович, Иваньков, Киселев, Сазонов, Завезен (Визнович, 83), Баязов (Поярков, 90), Шаповалов (Яковлев, 78), Войдель, Арустамян (Белов, 89), Ахвледиани (Кутьин, 79).
Предупреждение: Таказов, 71.
Судья: Буланов (Саранск).
11 сентября. Краснодар. Стадион «Кубань».
«Алания» (Владикавказ) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 3:1 (2:1)
Голы: Гиоргобиани, 11 (1:0). Барков, 26 (1:1). Машуков, 44 (2:1). Эльдарушев, 84 (3:1).
«Алания» (Владикавказ): Солдатенко, Шавлохов, Качмазов (Сосранов, 62), Багаев (Кочиев, 83), Хугаев, Дав.Кобесов (Гурциев, 67), Цараев (Хосонов, 83), Хабалов, Б.Магомедов, Машуков (Эльдарушев, 67), Гиоргобиани.
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Сугробов, Литвин, Грачев, Фомин (Смирнов, 70), Эммерсон, Андямов (Мануйлов, 81), Мартусевич (Мут.Магомедов, 81), Квеквескири, Алиев (Гонгадзе, 78), Брагин (Караев, 46), Барков.
Предупреждения: Цараев, 10. Грачев, 33. Багаев, 64. Дав.Кобесов, 66. Барков, 68. Смирнов, 71. Литвин, 73. Шавлохов, 77. Б.Магомедов, 80. Хосонов, 90+3.
Удаление: Грачев, 59.
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
11 сентября. Грозный. Стадион им. Билимханова.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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