Гол Литвинова на 90-й минуте принес «Краснодару-2» победу над «Томью»
«Краснодар-2» обыграл «Томь» в матче 10-го тура Олимп-ФНЛ — 2:1.
В составе «быков» отличились Ираклий Манелов и Вячеслав Литвинов, единственный гол томичей на счету Никиты Кирсанова. Отметим, что Литвинов принес победу «Краснодару-2» на 90-й минуте встречи.
«Краснодар-2» занимает 9-е место в турнирной таблице ФНЛ с 15 очками в 10 матчах. «Томь» идет на 14-й строчке с 10 очками.
ФНЛ
10-й тур
«Краснодар-2» (Краснодар) — «Томь» (Томск) — 2:1 (1:0)
Голы: Манелов, 38 (1:0). Кирсанов, 54 (1:1). Литвинов, 90 (2:1).
«Краснодар-2» (Краснодар): Агкацев, Исаенко, Бородин, Иванов (Литвинов, 46), Манелов, Якимов, Мацукатов (Самко, 77), Рейхмен (Пивоваров, 76), Волков (Пелих, 46), Апеков, Кутовой (Олусегун, 56).
«Томь» (Томск): Садовский, Семейкин, Савиных (Климов, 87), Зуйков, Абрамов, Радостев, Кубышкин, Ставпец, Леонов (Гордюшенко, 46), Кирсанов (Корж, 79), Дмитриев (Антипов, 46).
Предупреждения: Манелов, 9. Абрамов, 19. Иванов, 25. Волков, 35. Семейкин, 53. Мацукатов, 60. Савиных, 83. Радостев, 88.
Судья: Соколов (Воронеж).
11 сентября. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар». 497 зрителей.
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