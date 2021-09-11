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Гол Литвинова на 90-й минуте принес «Краснодару-2» победу над «Томью»

19:58
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«Краснодар-2» обыграл «Томь» в матче 10-го тура Олимп-ФНЛ — 2:1.

В составе «быков» отличились Ираклий Манелов и Вячеслав Литвинов, единственный гол томичей на счету Никиты Кирсанова. Отметим, что Литвинов принес победу «Краснодару-2» на 90-й минуте встречи.

«Краснодар-2» занимает 9-е место в турнирной таблице ФНЛ с 15 очками в 10 матчах. «Томь» идет на 14-й строчке с 10 очками.

ФНЛ

10-й тур

«Краснодар-2» (Краснодар) — «Томь» (Томск) — 2:1 (1:0)

Голы: Манелов, 38 (1:0). Кирсанов, 54 (1:1). Литвинов, 90 (2:1).

«Краснодар-2» (Краснодар): Агкацев, Исаенко, Бородин, Иванов (Литвинов, 46), Манелов, Якимов, Мацукатов (Самко, 77), Рейхмен (Пивоваров, 76), Волков (Пелих, 46), Апеков, Кутовой (Олусегун, 56).

«Томь» (Томск): Садовский, Семейкин, Савиных (Климов, 87), Зуйков, Абрамов, Радостев, Кубышкин, Ставпец, Леонов (Гордюшенко, 46), Кирсанов (Корж, 79), Дмитриев (Антипов, 46).

Предупреждения: Манелов, 9. Абрамов, 19. Иванов, 25. Волков, 35. Семейкин, 53. Мацукатов, 60. Савиных, 83. Радостев, 88.

Судья: Соколов (Воронеж).

11 сентября. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар». 497 зрителей.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 3
Ахмат 1
Матч завершен

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 3
Химки 1
Матч завершен

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60

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Иван Торопцев все материалы автора

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