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«Оренбург» победил «Краснодар-2» и поднялся на 1-е место ФНЛ

18:55
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В Оренбурге состоялся матч 11-го тура чемпионата Олимп ФНЛ, в котором местный «Оренбург» на своем поле обыграл «Краснодар-2» со счетом 2:0.

В турнирной таблице первенства «Оренбург» благодаря этой победе поднялся на первое место, набрав 25 очков в 11 матчах. В активе «Краснодара-2» 15 очков после 11 игр и 9-я позиция.

ФНЛ

11-й тур

«Оренбург» — «Краснодар-2» (Краснодар) — 2:0 (1:0)

Голы: Фамейе, 6 (1:0). Миронов, 83 (2:0).

«Оренбург»: Кеняйкин, Стаматов, Гойкович, Сиваков, Аюпов, Эктов, Бреев (Капленко, 61), Титков (Миронов, 74), Прудников (Ковалев, 61), Корян (Диалло, 88), Фамейе (Сычевой, 88).

«Краснодар-2» (Краснодар): Агкацев, Пивоваров (Манелов, 63), Литвинов, Иванов, Якимов (Исаенко, 46), Стрельник, Рейхмен (Пелих, 46), Волков (Берснев, 46), Апеков, Кутовой (Самко, 46), Олусегун.

Предупреждения: Олусегун, 5. Стаматов, 31. Титков, 39. Прудников, 50. Самко, 82.

Удаление: Олусегун, 21.

Судья: Сафьян (Москва).

15 сентября. Оренбург. Стадион «Газовик».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

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