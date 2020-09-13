«Краснодар-2» обыграл «СКА-Хабаровск», Спецрян и Сабуа оформили дубли

«Краснодар-2» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 9-го тура Олимп-ФНЛ. Дубли в составе кубанцев оформили Эдуард Спецрян и Леон Сабуа.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

9-й тур

«Краснодар-2» (Краснодар) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 4:2 (3:1)

Голы: Сперцян, 2 (1:0). Квеквескири, 11 (1:1). Сабуа, 23 (2:1). Сперцян, 42 (3:1). Сабуа, 53 (4:1). Базелюк, 60 (4:2).

«Краснодар-2»: Агкацев, Пелих, Мартынов (Исаенко, 56), Литвинов, Стежко, Григорян (Воротников, 66), Мацукатов, Сперцян (Байрамян, 80), Якимов, Сулейманов (Сергеев, 77), Сабуа (Апеков, 70).

«СКА-Хабаровск»: Сугробов, Илик (Мануйлов, 54), Грачев, Суслов, Никифоров, Малеев (Кенесов, 46), Квеквескири (Оанча, 68), Камилов, Гаджимурадов, Барков (Максименко, 62), Брагин (Базелюк, 46).

Предупреждения: Суслов, 19. Квеквескири, 30. Малеев, 39. Камилов, 47. Грачев, 56. Гаджимурадов, 64. Мацукатов, 66. Исаенко, 66. Сперцян, 72. Воротников, 83.

Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).

13 сентября. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар». 160 зрителей.