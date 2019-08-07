КДК оштрафовал Игнашевича на 100 тысяч рублей, а "Торпедо" – на 500 тысяч

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение наказать старшего тренера "Торпедо" Сергея Игнашевича и сам клуб за то, что Игнашевич демонстративно руководил действиями команды.

– В течение всего матча с "Армавиром" Сергей Игнашевич исполнял роль главного тренера. За систематическое и демонстративное фактическое исполнение Игнашевичем обязанностей главного тренера, не являющегося таковым, а равно действия клуба по систематическому представлению Игнашевича в качестве исполняющего обязанности главного тренера принято решение оштрафовать Игнашевича на 100 тысяч рублей, а ФК "Торпедо" – на 500 тысяч рублей, – сказал Григорьянц. (Иван Торопцев)