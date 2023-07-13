Ивахов — об уходе из «Енисея»: «Сделал все, что мог»

Бывший главный тренер и генеральный директор «Енисея» Алексей Ивахов в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснил решение покинуть клуб.

«Я пришел в клуб, когда он был на семнадцатом месте. Сейчас мы вместе с коллегами выстроили клуб, который прогрессирует и развивается. Я считаю, что я сделал все, что мог», — сказал Ивахов «СЭ».

«Енисей» по итогам минувшего сезона-2022/23 занял 4-е место.