Осокин перешел из московского «Динамо» в махачкалинское

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев сообщил «СЭ» о подписании контракта с защитником московского «Динамо» Денисом Осокиным.

«Правильно написали, Осокин перешел в наш клуб. Срок контракта? Контракты заключает генеральный директор. Они с главным тренером ответственны. В любом случае думаю, что не на полгода», — сказал Гаджиев «СЭ».

2 июля «СЭ» сообщал, что 20-летний Осокин прошел просмотр в махачкалинском «Динамо».