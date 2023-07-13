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Сегодня, 14:47

Бывший тренер «Енисея» Ивахов ответил на вопрос, где продолжит работу

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший главный тренер и генеральный директор «Енисея» Алексей Ивахов рассказал корреспонденту «СЭ», где продолжит работу.

«Я возвращаюсь в академию спорта «Я чемпион», основателем которой являюсь. У нас занимается около четырех тысяч футболистов, работает около сорока тренеров. В этой ситуации я вижу себя больше в дестко-юношеском футболе, который закладывает фундамент большого футбола», — сказал Ивахов «СЭ».

«Енисей» по итогам минувшего сезона-2022/23 занял 4-е место.

ФК Енисей
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 Родина 0 0 0 0 0-0 0
6
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7
 Шинник 0 0 0 0 0-0 0
8
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12
 Волгарь 0 0 0 0 0-0 0
13
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кубань 0 0 0 0 0-0 0
15
 Ленинградец 0 0 0 0 0-0 0
16
 Сокол 0 0 0 0 0-0 0
17
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16.07 10:00
СКА-Хаб. – Шинник
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Акрон – КАМАЗ
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