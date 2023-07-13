Бывший тренер «Енисея» Ивахов ответил на вопрос, где продолжит работу

Бывший главный тренер и генеральный директор «Енисея» Алексей Ивахов рассказал корреспонденту «СЭ», где продолжит работу.

«Я возвращаюсь в академию спорта «Я чемпион», основателем которой являюсь. У нас занимается около четырех тысяч футболистов, работает около сорока тренеров. В этой ситуации я вижу себя больше в дестко-юношеском футболе, который закладывает фундамент большого футбола», — сказал Ивахов «СЭ».

«Енисей» по итогам минувшего сезона-2022/23 занял 4-е место.