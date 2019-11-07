Игрока «Химок» Нетфуллина ошибочно удалили с поля. КДК отменил красную карточку

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет отменил удаление футболиста «Химок» Равиля Нетфуллина, которое произошло в матче 21-го тура ФНЛ против «Текстильщика» (2:1).

— Экспертная судейская комиссия установила, что главный арбитр матча Сергей Чебан допустил ошибку, удалив полузащитника химчан Равиля Нетфуллина прямой красной карточкой. КДК отменил вердикт судьи, футболист сможет принять участие в матче «Химок» в следующем туре ФНЛ, — сказал Григорьянц. (Иван Торопцев)

ФНЛ: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей