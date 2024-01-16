Хомуха заявил, что не планирует покидать Россию

Бывший главный тренер «Шинника» Дмитрий Хомуха рассказал, что находится в поиске новой работы.

«Пока никакой конкретики нет. На данном этапе я не планирую покидать Россию. Готов ли работать во Второй лиге? Если будет стоять серьезная задача, почему нет? Осталась ли у меня какая-то обида на «Шинник»? Я не хочу давать комментарий по поводу Ярославля», — приводит слова Хомухи «РБ Спорт».

Хомуха возглавлял «Шинник» с июня 2023 года. 30 ноября тренер покинул ярославский клуб.