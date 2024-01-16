Мостовой: «Договорились с «Енисеем» созвониться после праздников, но назначили Тихонова. Спасибо за приглашение»

Мостовой рассказал о переговорах с «Енисеем» по назначению на пост главного тренера

Бывший футболист сборной России и сборной СССР Александр Мостовой рассказал «СЭ» подробности переговоров с «Енисеем» по возможному назначению на пост главного тренера.

Ранее директор «Енисея» Дмитрий Федосеев сообщил, что не получил обратной связи от Мостового после телефонного разговора.

«Был действительно один звонок, и больше ничего не было. Договорились с Федосеевым созвониться после новогодних праздников, поговорить. Но в итоге назначили Андрея Тихонова. Спасибо за приглашение в «Енисей», но на данный момент никаких переговоров с клубом не ведем», — сказал Мостовой «СЭ».

Красноярский клуб объявил о назначении Тихонова главным тренером 10 января 2023 года. Он подписал контракт на 2,5 года.