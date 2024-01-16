«Торпедо» объявило об отставке Артема Горлова

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Главный тренер «Торпедо» Артем Горлов покидает клуб, сообщает пресс-служба «автозаводцев». Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

36-летний специалист возглавлял команду с 8 ноября 2023 года.

«Торпедо» набрал 27 очков в 20 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.

15 января «СЭ» сообщал, что в среду «Торпедо» объявит о назначении Олега Кононова главным тренером команды.