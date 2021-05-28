Хохлов: «Мне интересны амбициозные проекты, «Ротор» как раз такой клуб»
Главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от работы в волгоградском клубе.
«Я уже говорил, что мне интересны амбициозные проекты. «Ротор» как раз такой клуб и этим меня заинтересовал. Это не просто команда, которая участвует в ФНЛ, здесь ставятся самые высокие задачи и сейчас первостепенная цель — вернуться в премьер-лигу и закрепиться там. Долго не раздумывал.
В начале сезона случилась «ковидная» ситуация, команда показывала довольно неплохой футбол, но где-то было элементарное невезение, где-то неадекватные судейские решения. Думаю, именно этих очков не хватило на финише чемпионата», — приводит слова Хохлова официальный сайт клуба.
28 мая «Ротор» сообщил, что Хохлов стал новым главным тренером команды. Срок контракта 45-летнего специалиста не сообщается. В его тренерский штаб войдут Евгений Алдонин и тренер вратарей Евгений Плотников.
«Ротор» по итогам сезона-2020/21 занял 15-е место в Тинькофф РПЛ и вернулся в ФНЛ.
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