«Химки» — «Черноморец»: ошибочно назначен пенальти в ворота гостей

На 47-й минуте матча 34-го тура первой лиги «Химки» — «Черноморец» (2:1) при счете 0:1 судья Владимир Сельдяков принял ошибочное решение, назначив 11-метровый удар в ворота гостей. В том эпизоде мяч попал Анри Чичинадзе в левую руку, которая находилась в естественном положении.

Александр Руденко реализовал этот пенальти и сравнял счет.

Отметим, что на матч с участием подмосковной команды был назначен судья из Московской области: принцип нейтральности не был соблюден.