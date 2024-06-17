Группа E Евро-2024: непредсказуемая Украина, Тедеско без Куртуа и смелые словаки

Одна из самых слабых групп чемпионата Европы.

Украина: много вопросов

На прошлом чемпионате Европы украинцы впервые в истории вышли в плей-офф: оказались одной из лучших команд, занявших третье место в группе, и даже преодолели 1/8 финала — вырвали победу на последней минуте овертайма со Швецией (2:1). Правда, в четвертьфинале Англия без проблем сокрушила желто-синих (4:0).

Отборочный турнир украинцы преодолели не без проблем. Заняли третье место в группе вслед за Англий и Италией, причем набрали одинаковое количество очков со «Скуадрой адзуррой» (по 14), но уступили по дополнительным показателям. В стыковых играх подопечные Сергея Реброва разобрались с Боснией и Герцеговиной и Исландией (по 2:1).

Желто-синие привезли в Германию один из самых молодых составов: средний возраст 26,3 года — меньше только у трех сборных. При этом в команде точно есть несколько звезд. Основные надежды возлагаются на дуэт из «Жироны». Артем Довбик и Виктор Цыганков провели фантастический сезон в ла лиге и, возможно, заслужили предложения от более статусных клубов. Есть и другие громкие имена — Михаил Мудрик из «Челси», Александр Зинченко из «Арсенала», Андрей Лунин из «Реала» и еще множество футболистов, представляющих европейские клубы попроще.

Евро-2024 — время большого футбола и волшебства! Забери магический бездепозитный бонус до 15 000 рублей в FONBET и ставь на главные матчи года

У Украины точно есть шансы на второй подряд выход из группы. Состав желто-синих замыкает топ-10 самых дорогих на турнире (по данным Transfermarkt), так что ожидания соответствующие. Под руководством Реброва сборная неплохо выглядела против топ-команд: в товарищеских матчах дважды сыграла вничью с Германией (0:0 и 3:3), а в квалификации не уступила Англии (1:1) и Италии (0:0). Но при этом точно предсказать, как сыграет Украина, невозможно — слишком много будет зависеть от соперников, сыгранности и формы лидеров. Но обычно Ребров дает результат при весьма скучной игре.

Михаил Мудрик. Фото Reuters

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Лунин («Реал», Испания), Анатолий Трубин («Бенфика», Португалия), Георгий Бущан («Динамо» Киев).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — «Шахтер»), Александр Тымчик («Динамо» Киев), Виталий Миколенко («Эвертон», Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Александр Сваток («Днепр-1»), Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия), Богдан Михайличенко («Полесье»).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Владимир Бражко (все — «Динамо» Киев), Александр Зубков, Тарас Степаненко, Георгий Судаков (все — «Шахтер»), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Александр Зинченко («Арсенал», Англия), Михаил Мудрик («Челси», Англия), Руслан Малиновский («Дженоа», Италия), Сергей Сидорчук («Вестерло», Бельгия).

Нападающие: Роман Яремчук («Валенсия», Испания), Артем Довбик («Жирона», Испания), Владислав Ванат («Динамо» Киев).

Как играет сборная Украины

Украинцы в основном действуют традиционными 4-3-3, которые временами трансформировались в чуть более атакующие 4-2-3-1. 3 июня в товарищеском матче с Германией Ребров выпустил экспериментальные 5-4-1, но Евро все же не время для опытов.

Интересная деталь — позиция Зинченко. В клубах Александр уже давно занимает место левого защитника, но в сборной практически всегда действует в центре полузащиты — для этого у него есть отполированные под руководством Пепа Гвардиолы и Микеля Артеты техника и чувство паса.

Три причины болеть за сборную Украины:

— молодой и талантливый состав;

— Лунин, Довбик и Цыганков могут продлить сказочный сезон выступлением за сборную;

— если вы болеете за «Челси» и хотите поддержать Мудрика.

Ромелу Лукаку (№10) радуется голу в ворота Люксембурга вместе с игроками сборной Бельгии. Фото AFP

Бельгия: искупить позор ЧМ-2022

Прошлый крупный турнир закончился для бельгийцев кошмаром: на ЧМ-2022 они не вышли из группы с Марокко, Хорватией и Канадой. Команда не только мучилась на поле, но и разрывалась от внутренних конфликтов, которые не оставили ее и после турнира. Например, летом 2023-го вратарь Тибо Куртуа самовольно покинул расположение сборной, причина — тренер Доменико Тедеско на игру квалификации с Австрией выпустил с капитанской повязкой Ромелу Лукаку, а не его.

В итоге в Германию «Красные дьяволы» отправились без Куртуа, который ругался не только с тренером, но и с одним из ключевых игроков Кевином де Брейне. Состав бельгийцев действительно выглядит серьезно обновленным: впервые на международный турнир отправились Йохан Бакайоко, Астер Вранкс, Максим де Кейпер и Артур Вермерен, а несколько других молодых игроков впервые рассматриваются в статусе ключевых — например, Жереми Доку из «Манчестер Сити».

На двух прошлых Евро бельгийцы остановились в четвертьфинале, хотя однозначно считались одними из главных фаворитов. Сейчас ожиданий от «Красных дьяволов» меньше, а группа точно выглядит для них проходной. Впрочем, на чемпионате мира в Катаре статус хедлайнера квартета не помог Бельгии выйти в плей-офф.

Под руководством бывшего тренера «Спартака» Доменико Тедеско бельгийцы еще ни разу не проиграли. Провели 14 матчей, в которых одержали 10 побед. Правда, уровень соперников все же отличался от оппозиции на чемпионате Европы. С самым статусным, Англией, в марте «Красные дьяволы» сыграли вничью (2:2).

Состав сборной Бельгии

Вратари: Кун Кастельс («Вольфсбург», Германия), Томас Камински («Лутон», Англия), Матц Селс («Ноттингем», Англия).

Защитники: Тимоти Кастань («Фулхэм», Англия), Зено Дебаст, Ян Вертонген (оба — «Андерлехт»), Ваут Фас («Лестер», Англия), Артур Теате («Ренн», Франция), Тома Менье («Трабзонспор», Турция), Максим Де Кейпер («Брюгге»).

Полузащитники: Орель Мангала («Ноттингем Форест», Англия), Амаду Онана («Эвертон», Англия), Юри Тилеманс («Астон Вилла», Англия), Артур Вермерен («Антверпен»), Астер Вранкс («Вольфсбург», Германия), Аксель Витсель («Атлетико», Испания).

Нападающие: Ромелу Лукаку («Рома», Италия), Луа Опенда («РБ Лейпциг», Германия), Жоан Бакайоко (ПСВ, Нидерланды), Янник Карраско («Аль-Шабаб», Саудовская Аравия), Жереми Доку («Манчестер Сити», Англия), Доди Лукебакио («Севилья», Испания), Леандро Троссард («Арсенал», Англия).

Как играет сборная Бельгии

Для «Красных дьяволов» традиционны 4-2-3-1, которые в зависимости от ситуации могут изменяться в другие вариации с четырьмя защитниками. Бельгия стремится атаковать через центр — оттеснять соперника к воротам и настраивать владение в финальной трети.

Центр бельгийской игры — разумеется, Кевин де Брейне. Диспетчер «Ман Сити» провел мощный клубный сезон, несмотря на частые травмы, — оформил 6+18 за жалкие 26 игр во всех турнирах. Маэстро голевых передач может серьезно облегчить задачу партнерам и в сборной. Поддержка разноплановых Троссара и Доку плюс Лукаку на острие — такое сочетание вполне может навести шороху. А еще тыл прикрыт мощным Онана, который дает команде баланс.

Проблемы вызывает скорее оборона и вратарская линия — но тут уже вопросы к Тедеско и его решениям.

Три причины болеть за сборную Бельгии:

— бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско;

— еще один старый знакомый Аксель Витсель в 35 лет до сих пор в строю;

— вероятно, последний шанс Яна Вертонгена, Кевина де Брейне и Ромелу Лукаку на трофей.

Футболисты сборной Словакии после выхода на Евро-2024. Фото Global Look Press

Словакия: может вмешаться в борьбу за плей-офф

«Соколы» отобрались на третий Евро подряд: в 2016-м они даже вышли в плей-офф — оказались лучшей сборной среди занявших третье место в группе, но в 1/8 финала без шансов уступили Германии (0:3). На предстоящем турнире словаки вновь могут побороться как минимум за третье место в группе: обойти Румынию — вполне выполнимая задача.

В составе команды есть несколько хорошо известных футболистов: Милан Шкриньяр из «ПСЖ», Мартин Дубравка из «Ньюкасла», Станислав Лоботка из «Наполи» и еще несколько игроков. А вот за кем точно стоит следить — это 18-летний Лео Зауэр из «Фейеноорда». Парень уже ломится в основу роттердамцев и в этом сезоне оформил 2+4 всего за 274 минуты (появился в 13 матчах) в чемпионате Нидерландов. За взрослую сборную Лео дебютировал в марте, но пока все же не дорос до основного состава, хотя наверняка будет появляться со скамейки запасных.

Хорошо знаком и тренер словаков Франческо Кальцона — именно его посреди сезона выдернули в «Наполи», где получилось явно хуже, чем в сборной. С итальянцем Словакия уверенно прошла квалификацию: заняла второе место в группе, пропустив только Португалию, которая оформила 10 побед в 10 турах. А перед Евро «Соколы» провели два триумфальных товарищеских матча с Уэльсом и Сан-Марино (по 4:0).

Состав сборной Словакии

Вратари: Мартин Дубравка («Ньюкасл», Англия), Марек Родак («Фулхэм», Англия), Генрих Равас («Нью-Инглэнд», США).

Защитники: Петер Пекарик («Герта», Германия), Денис Вавро («Копенгаген», Дания), Милан Шкриньяр («ПСЖ», Франция), Адам Оберт («Кальяри», Италия), Вернон Де Марко («Хатта»), Себастьян Коша («Спартак» Трнава), Норберт Дьембер («Салернитана», Италия), Давид Ганцко («Фейеноорд», Нидерланды).

Полузащитники: Матуш Беро («Бохум», Германия), Юрай Куцка («Слован»), Томаш Риго («Баник» Острава), Патрик Грошовски («Генк», Бельгия), Станислав Лоботка («Наполи», Италия), Ондрей Дуда («Верона», Италия), Ласло Бенеш («Гамбург», Германия).

Нападающие: Давид Дюриш («Асколи», Италия), Томаш Суслов («Верона», Италия), Иван Шранц («Славия», Чехия), Роберт Боженик («Боавишта», Португалия), Давид Стрелец («Слован» Братислава), Любомир Тупта («Слован» Либерец, Чехия), Лео Зауэр («Фейеноорд», Нидерланды), Лукаш Гараслин («Спарта» Прага, Чехия).

Как играет сборная Словакии

Кальцона держится строго 4-3-3, в которых Словакия показывает неплохую игру в атаке — с итальянским тренером во главе отличается в среднем приличные 1,67 мяча за игру. А восемь голов в двух июньских товарищеских встречах подчеркивают неплохой потенциал нападения команды.

При этом от словаков точно не стоит ждать сугубо контратакующей игры даже против фаворитов. Команда умеет владеть мячом и за последний год показала в среднем 52,75% владения за 90 минут. Удивительно, но не наполненная известными именами Словакия не заточена на постоянный контроль, зато может без проблем держать мяч в определенных эпизодах матча и главное — стремится играть красиво в атаку.

Три причины болеть за сборную Словакии:

— одна из самых маленьких стран на Евро — население всего 5,4 миллиона;

— флаг Словакии — почти точная копия российского;

— потрясающие фамилии — Пекарик, Дубравка, Стрелец, Суслов и другие.

Футболисты сборной Румынии после выхода на Евро-2024. Фото Global Look Press

Румыния: задача выжить

Вероятно, главный аутсайдер не только группы, но и всего турнира. Сайт Transfermarkt считает состав Румынии самым дешевым на предстоящем турнире и единственным, оцененным меньше чем в 100 миллионов евро (лишь в 92,13). При этом отборочную кампанию румыны прошли триумфально: заняли первое место в группе и на целых пять очков обошли Швейцарию.

Правда, после квалификации «Карпатские ребята» не победили ни разу — в четырех товарищеских матчах оформили три ничьих и потерпели одно поражение. При этом большинство оппонентов не казались серьезной проверкой: Лихтенштейн (0:0), Болгария (0:0) и Северная Ирландия (1:1). В группе Евро Румынию ждут более опасные соперники. В компании Словакии, Бельгии и Украины будет непросто зацепиться даже за третью строчку — всего за пять участий на чемпионатах Европы румыны лишь раз вышли из группы.

В составе команды совсем немного знакомых имен. Главная звезда — защитник «Тоттенхэма» Раду Дрэгушин. Еще в «Атлетико» числится вратарь Хорациу Молдован: мадридцы купили его зимой, но пока доверили только место на скамейке запасных. Остальные футболисты сборной выступают в клубах и лигах слабее.

Состав сборной Румынии

Вратари: Хорациу Молдован («Атлетико», Испания), Флорин Ницэ («Газиантеп», Турция), Штефан Торновану («Стяуа»).

Защитники: Никушор Банку («Университатя»), Андрей Буркэ («Аль-Охдуд», Саудовская Аравия), Ионуц Неделчару («Палермо», Италия), Адриан Рус («Пиза», Италия), Андрей Рациу («Райо Вальекано», Испания), Раду Дрэгушин («Тоттенхэм», Англия), Василе Могош («ЧФР»), Богдан Раковицан («Ракув», Польша).

Полузащитники: Николае Станчу («Дамак», Саудовская Аравия), Рэзван Марин («Эмполи», Италия), Александру Чикылдэу («Коньяспор», Турция), Янис Хаджи («Алавес», Испания), Валентин Михэйлэ, Деннис Ман (оба — «Парма», Италия), Мариус Марин («Пиза», Италия), Дариус Олару, Флоринел Коман (оба — «Стяуа»), Деян Сореску («Газиантеп», Турция), Адриан Шут («ЧФР»).

Нападающие: Денис Алибек («Аль-Муайдар», Катар), Джордже Пушкаш («Бари», Италия), Денис Драгуш («Газиантеп», Турция), Даниэль Берлиджа («ЧФР»).

Как играет сборная Румынии

Румыния почти наверняка во всех матчах группового этапа будет действовать вторым номером и подстраивать схему под оппонента — за последний год команда пробовала несколько вариаций с четырьмя защитниками. Чаще всего это были 4-2-3-1.

В обеих встречах со Швейцарией, командой, схожей по уровню с новыми соперниками, в квалификации сборная действовала низким блоком в расчете на быстрые выпады. С мячом команда действует неумело и испытывает серьезные проблемы даже в проходе в финальную треть.

Три причины болеть за сборную Румынии:

— ждете сенсацию от какого-нибудь аутсайдера;

— обожаете рассказы про Трансильванию и графа Дракулу;

— тоже не понимаете, почему Молдован играет за Румынию.

Евро-2024 — время большого футбола и волшебства! Забери магический бездепозитный бонус до 15 000 рублей в FONBET и ставь на главные матчи года

Считаете, что Бельгия обыграет Словакию в первом туре группового этапа Евро-2024? В букмекерской компании FONBET на победу команды Тедеско можно поставить с коэффициентом 1.50, что примерно 67% вероятности исхода. Ничья котируется за 4.50 (22%), успех словаков — за 7.00 (11%).